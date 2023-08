Le PSG a vexé Mbappé, la vengeance va être terrible

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Kylian Mbappé vient de refuser la dernière offre du Paris SG. Ce sera la guerre jusqu'au bout, et l'attaquant français compte bien faire payer chèrement son club pour ses décisions.

Avant le passage au 31 juillet qui signifie la fin de la possible levée d’option pour une saison supplémentaire à Paris pour Kylian Mbappé, le club de la capitale a tenté un dernier coup. Selon Le Parisien comme le Telegraph, le PSG a offert une prolongation de contrat d’un an à son joueur, qui l’emmènerait donc jusqu’en juin 2025. Avec un accord, dans ce nouveau deal, pour un salaire record mais aussi un départ pour le club de son choix pour une indemnité de transfert convenue à l’avance, histoire de ne laisser aucune place au doute ou aux futures négociations. Une dernière proposition que Kylian Mbappé a balayé d’un revers de la manche. Pas question pour lui de donner une nouvelle marque de confiance à un club qui lui fait la misère, comme avec cette décision de le priver de tournée au Japon.

Mbappé en colère contre le PSG

Si en public, l’international français s’entraine sans aucun problème et affiche même un sourire quand il va signer des autographes pour les supporters au bord du camp d’entrainement, en privé, la musique serait totalement différente. L’Equipe affirme que le champion du monde 2018 en veut terriblement au PSG de l’avoir traité comme un pestiféré, et ne fera absolument aucun cadeau à son club actuel. Y compris sur le plan économique. Alors que Nasser Al-Khelaïfi le soupçonne déjà de s’être mis d’accord avec le Real Madrid pour venir libre en juin 2024, le clan Mbappé militerait pour un transfert cet été, mais réglé au dernier moment.

Nul doute que si Florentino Pérez arrivait, la bouche en coeur, dans la dernière quinzaine du mois d’août avec une offre ridiculement basse, cela passerait forcément très mal pour le PSG. Et pourtant, le club francilien serait bien obligé de la prendre en considération, sachant que Mbappé compte bien refuser toutes les propositions des autres clubs, y compris s’ils venaient à trouver un accord avec le Paris SG, comme ce fut le cas récemment pour Al-Hilal. Vendre l’international tricolore au rabais sera ainsi vécu comme une humiliation pour les propriétaires du club, sans compter le préjudice sportif.

Les joueurs du PSG inquiets

Car L’Equipe le précise, au sein de l’effectif, on commence à se dire que sans Mbappé, cela va être sacrément plus difficile de marquer des buts cette saison, et les inquiétudes sont tout de même audibles malgré la volonté du PSG de ne pas rebondir sur le cas du numéro 7. Forcément, en cas de départ, la perte ne serait pas que financière pour le club parisien.