Le PSG a un sale coup en réserve pour le Real

Par Eric Bethsy

Toujours en quête de renforts pour sa défense centrale, le Paris Saint-Germain ne s’intéresse pas qu’à Milan Skriniar. Le club de la capitale souhaite également attirer un profil plus jeune et cible un talent prometteur du Real Madrid.

Pour le Paris Saint-Germain, la fermeture du marché des transferts n’a pas marqué la fin du feuilleton Milan Skriniar. L’entraîneur Christophe Galtier et le conseiller sportif Luis Campos regrettent encore l’échec des négociations avec l’Inter Milan. Dès cet hiver, il ne serait pas étonnant de voir le club francilien revenir à la charge pour le défenseur central bientôt en fin de contrat. Il s’agit toujours de la priorité du Paris Saint-Germain. Mais pendant ce temps-là, le champion de France serait également à la recherche d’un profil plus jeune. Et c’est au Real Madrid que Luis Campos a peut-être trouvé la perle rare.

🧐 El PSG se fija en uno de los líderes del Castilla: 30 millones de cláusula https://t.co/jEucTIH32S Informa @MarioCortegana — FichajesMARCA (@Marcatransfer) October 14, 2022

Membre de l’équipe réserve de la Maison Blanche, Rafa Marin (20 ans) a tapé dans l’œil du Portugais pour sa personnalité, son physique et son habileté balle au pied. Le Paris Saint-Germain espère donc profiter de la situation contractuelle du Madrilène, lié à son club formateur jusqu’en 2024, et dont les dirigeants n’ont pas encore entamé de discussions pour une prolongation. D’autres formations suivraient aussi l’actualité de Rafa Marin mais les Parisiens seraient les plus pressants. Auprès de sa cible, le Paris Saint-Germain soulignerait la rude concurrence représentée par Eder Militão, David Alaba, Antonio Rüdiger et Nacho.

Rafa Marin attiré par le PSG

De son côté, le pilier du coach Raul serait flatté et tenté par l’approche parisienne. Mais d’après le quotidien Marca, le club dirigé par Nasser Al-Khelaïfi n’a aucune chance de convaincre le Real Madrid en raison de leurs relations tendues. Le cas Kylian Mbappé et la Super Ligue en ont fait des ennemis. Du coup, le Paris Saint-Germain, qui n’a pas osé entamer des négociations, devra forcément passer par les 30 millions d’euros de la clause libératoire du défenseur central. A noter que le plan B des Parisiens mènerait à l’Italien Ibrahima Bamba (20 ans, Vitoria Guimarães), observé contre Benfica (0-0) le 1er octobre dernier.