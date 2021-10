Le PSG a un plan osé pour un taulier de l'Inter

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Nouveau spécialiste pour faire signer les joueurs libres, le PSG entend poursuivre dans cette dynamique et cible Marcelo Brozovic.

Si le Paris Saint-Germain a fait sauter la banque avec le transfert d’Achraf Hakimi ou avec le salaire de Lionel Messi, le club de la capitale a également réalisé des coups très malins lors du mercato estival en s’attachant les services de joueurs tels que Gianluigi Donnarumma, Georginio Wijnaldum ou encore Sergio Ramos pour zéro euro. Cette politique sportive, le PSG veut la faire perdurer dans le temps en recrutant tous les ans les meilleurs joueurs libres. C’est ainsi que selon les information rapportées par Futbol Frances, le Paris Saint-Germain est très intéressé par Marcelo Brozovic. Auteur d’une grande saison dernière pour le titre de l’Inter Milan, l’international croate de 28 ans sera libre dans un an et demi, soit en juin 2022.

L'Inter Milan veut prolonger Brozovic, mais...

Le point prolongations de la Gazzetta :



Kessié-Milan : offre 6M/an, demande 8M/an. Liverpool et #PSG à l'affût.



Brozovic-Inter : Rdv jeudi entre les parties. L'Inter veut une décision avant fin d'année.



Juve : Dybala OK. Bernardeschi : peut rester avec salaire moins élevé. pic.twitter.com/I5JHObHu8q — GuillaumeMP (@Guillaumemp) October 12, 2021

Et tandis que l’Inter Milan négocie logiquement avec son joueur pour une prolongation de contrat, le Paris Saint-Germain aurait d’ores et déjà amorcé des discussions avec l’entourage de Marcelo Brozovic pour une signature du Croate dans un an et demi. Le moins que l’on puisse dire, c’est que Leonardo s’y prend à l’avance pour décrocher la signature d’un joueur au profil rare au sein de l’effectif parisien. Milieu défensif, Marcelo Brozovic a un profil qui se rapproche nettement d’une vieille connaissance du PSG, un certain Thiago Motta. Sentinelle très technique à la vision du jeu au-dessus de la moyenne, le cador de l’Inter Milan coche toutes les cases aux yeux du directeur sportif du PSG, qui aime faire son marché en Série A. Reste maintenant à voir si Brozovic, qui réclame près de 6 millions d’euros par an pour renouveler son contrat à l’Inter Milan, donnera son accord au PSG avec un an et demi d’avance, ou s’il finira par craquer et dire oui aux Nerrazzuri.