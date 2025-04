Le PSG a un gros problème, Arsenal va se régaler

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Face à Arsenal en demi-finale de Ligue des Champions, le PSG va affronter le spécialiste européen des coups de pied arrêtés. Cela tombe mal, c’est un domaine dans lequel Paris sous-performe terriblement.

On ne peut pas être bon partout et si cette année, le Paris Saint-Germain affiche un visage séduisant et très complet, les hommes de Luis Enrique ont cependant un gros défaut : les coups de pied arrêtés. Peu efficaces dans ce domaine offensivement, ce qui n’est pas très grave puisque le PSG arrive à marquer beaucoup de buts autrement, les coéquipiers de Marquinhos sont surtout très fébriles sur les coups de pied arrêtés défensifs. Cela tombe mal : Arsenal est au contraire la meilleure équipe d’Europe sur ces phases de jeu, notamment sur les corners. Avec des joueurs de tête redoutables tels que William Saliba, Declan Rice ou encore Mikel Merino, les Gunners disposent d’une véritable arme pour faire mal au Paris SG dans cette demi-finale de Ligue des Champions.

Un point faible à gommer au plus vite pour Luis Enrique comme le rapporte L’Equipe dans son édition du jour. « Ces dernières semaines, le PSG, contre Dunkerque, Aston Villa, Le Havre, a montré des signes préoccupants de fragilité dans ce secteur » rappelle d’abord le quotidien national avant de poursuivre. « Hors penalty, Arsenal a inscrit 23 buts cette saison (toutes compétitions confondues) sur coups de pied arrêtés. Seul le FC Barcelone fait mieux (26) en Europe. Plus inquiétant, sur ces 23 buts, 15 l'ont été à l'issue de corners, où la fragilité parisienne est manifeste ». De quoi envisager une préparation spéciale pour le PSG avec une attention particulière portée sur les coups de pied arrêtés ?

Luis Enrique ne veut rien changer

Interrogé à ce sujet lundi en conférence de presse, Luis Enrique a répondu de manière très cash, affirmant qu’il ne travaillerait pas différemment par rapport à d’habitude. Seule lumière dans ce tableau ombrageux, le Paris Saint-Germain espère pouvoir compter sur un Gianluigi Donnarumma en nets progrès dans ce secteur. Au retour à Liverpool puis lors de la double confrontation contre Aston Villa, le gardien italien a été brillant et a multiplié les sorties aériennes sur corner, permettant à sa défense de souffler à plusieurs reprises. Cela n’empêche, avec ses petits gabarits, le PSG risque de se retrouver en difficulté face à Arsenal dans ce domaine. Une difficulté qu’il faudra gérer du mieux possible pour ne pas hypothéquer ses chances de qualification en finale.