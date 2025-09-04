Le PSG a un crack de 16 ans, Luis Enrique en est fou

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

Prêt à piocher dans le vivier du Paris Saint-Germain, Luis Enrique a repéré un jeune talent. L’entraîneur parisien apprécie particulièrement le latéral droit David Boly. A tel point que l’Espagnol a inscrit le titi sur la liste des joueurs pour disputer la Ligue des Champions cette saison.

A travers les listes envoyées à l’UEFA, les entraîneurs envoient des messages clairs à leurs joueurs. C’est notamment le cas au Paris Saint-Germain où le défenseur central Presnel Kimpembe n’est pas inscrit pour disputer la Ligue des Champions cette saison. Ce n’est pas vraiment une surprise dans la mesure où l’international français s’apprête à s’envoler pour le Qatar. Rien à voir avec le signal positif envoyé à David Boly.

OFFICIEL 👕Les effectifs complets de la phase de ligue #UCL ⤵️ https://t.co/wwMvnoO9u3 — L'UEFA en français (@UEFAcom_fr) September 3, 2025

Jamais apparu avec l’équipe première, le latéral droit de 16 ans a vu son nom apparaître sur le site de l’instance européenne. Bien évidemment, le Paris Saint-Germain a besoin de respecter le quota de huit éléments formés localement. Mais ce n’est sans doute pas la seule explication. Luis Enrique apprécie particulièrement le profil de David Boly qu’il aurait volontiers intégré à l’effectif pendant la préparation estivale. Malheureusement pour le technicien, l’international U17 tricolore s’était gravement blessé à l’épaule pendant l’Euro des Bleuets en mai dernier.

Une ouverture pour David Boly

« Ce jeune a été blessé cet été, en match avec sa sélection. Il ne peut pas être avec nous, confiait Luis Enrique en conférence de presse pendant le mois d’août. C'est dommage parce que nous voulions ce joueur avec nous. Il est très jeune, il a le temps d'être avec nous. » D’autant qu’au poste de latéral droit, le Paris Saint-Germain n’a pas jugé nécessaire de recruter une doublure pour Achraf Hakimi. Très sollicité la saison dernière, l’international marocain repart pour un exercice chargé avec la Coupe d’Afrique des Nations cet hiver. David Boly ne sera pas la principale alternative de Luis Enrique. Mais il ne serait pas étonnant de voir le coach parisien lui offrir une ou plusieurs opportunités dans les prochains mois.