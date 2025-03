Lucas Chevalier au PSG, réponse ce mardi à 23 heures

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Le déplacement à Liverpool ce mardi sera crucial pour Gianluigi Donnarumma, qui va en grande partie jouer son avenir au PSG alors que le club parisien reste très intéressé par le gardien lillois Lucas Chevalier.

L’avenir de Gianluigi Donnarumma est toujours en suspens au Paris Saint-Germain. Sous contrat avec le club de la capitale jusqu’en 2026, l’international italien est en négociations pour la prolongation de son contrat, mais aucun accord n’a pour l’instant été trouvé… la faute aux doutes du PSG à son sujet. Luis Enrique et Luis Campos ne sont pas vraiment certains de vouloir conserver l’ancien gardien de l’AC Milan, qui a une nouvelle fois prouvé son incapacité à être décisif dans les grands rendez-vous européens lors du huitième de finale aller de la Ligue des Champions face à Liverpool la semaine dernière.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par GIANLUIGI DONNARUMMA (@donnarumma)

A n’en pas douter, le match retour à Anfield ce mercredi est la dernière chance pour Gianluigi Donnarumma de prouver qu’il est le gardien qu’il faut au PSG pour son projet. Une énorme pression sur les épaules de l’Italien selon Jérôme Alonzo. « Si tout le monde lui est tombé dessus, c’est parce qu’il y a la comparaison avec celui d’en face. Gigio, c’est un gardien qui te gagne au moins 10 points en championnat, mais qui ne t’a jamais fait gagner un match à élimination directe en Ligue des Champions depuis trois ans » explique l’ancien gardien du PSG dans les colonnes du Parisien, avant de poursuivre.

Donnarumma joue son avenir au PSG à Anfield

« La question de savoir si Paris irait plus loin en C1 avec Chevalier, qui progresse de semaine en semaine, peut finir par se poser. Ce test contre Liverpool est vital. Si Paris est éliminé, Gigio va encore traîner ça comme un boulet » estime celui qui est par ailleurs consultant pour la Chaîne L’Equipe. Autant dire que ce mardi sur les coups de 23 heures, après le match retour entre le Paris SG et Liverpool, on saura peut-être ce qu’il adviendra de Gianluigi Donnarumma, dans la capitale française ou ailleurs. Et par ricochet, cela donnera aussi une indication sur le futur de Lucas Chevalier, cible n°1 du PSG en cas de départ de son imposant gardien italien. Nul doute en tout cas que du côté de Lille, on suivra avec attention la performance parisienne ce mardi à Anfield et plus particulièrement celle de Donnarumma.