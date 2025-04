Le PSG a un avantage énorme pour éliminer Arsenal

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Vainqueur du Real Madrid sans trembler mercredi soir, Arsenal sera l’adversaire du PSG en demi-finale de Ligue des Champions. Un match qui s’annonce équilibré, mais pour lequel Paris a un léger avantage.

Après sa victoire 3-0 au match aller, Arsenal n’a pas tremblé mercredi soir au Bernabeu pour valider sa qualification en demi-finale de la Ligue des Champions. Vainqueurs à Madrid (1-2), les hommes de Mikel Arteta défieront le Paris Saint-Germain les 29 avril et 7 mai prochain. Une double confrontation qui s’annonce très équilibrée entre deux équipes aux niveaux très proches. Le PSG a toutefois un léger avantage sur Arsenal aux yeux de la légende anglaise Joe Cole. Interrogé sur TNT Sports, l’ex-milieu de terrain de l’Angleterre a expliqué que pour le PSG, jouer le match retour au Parc des Princes était un atout précieux, qui pourrait faire pencher la balance en faveur de l’équipe de Luis Enrique.

Cela reste tout de même à prouver, le PSG et Arsenal étant parvenus à se qualifier en demi-finale malgré un quart de finale retour disputé à l’extérieur, que ce soit à Aston Villa ou au Real Madrid. « C’est une soirée absolument géniale pour Arsenal et pour Mikel Arteta. Le club est dans une situation fantastique. La Premier League est terminée, mais ils peuvent se concentrer à 100% sur la Ligue des Champions. Ils ont déjà joué contre le PSG en phase de classement, donc il n’y a aucune incertitude. Le point faible pour Arsenal, c’est que le match retour aura lieu à Paris » a d'abord lancé l'ex-milieu de Chelsea avant de poursuivre.

Le retour au Parc, un avantage de taille pour le PSG

« Je pense que c’est un atout majeur pour eux, surtout maintenant que la règle du but à l’extérieur a été supprimée. C’est un énorme avantage pour l’équipe qui reçoit au retour. Si Arsenal était encore dans la course au titre en Premier League, je ne leur donnerais aucune chance en Ligue des Champions. Mais le fait qu’ils aient toute leur énergie et leur concentration sur la C1 fait qu’ils ont une chance selon moi » a détaillé Joe Cole, qui reste cependant convaincu que recevoir au match retour sera un avantage colossal dans une double confrontation aussi serrée, avec la perspective de jouer pourquoi pas des prolongations au Parc des Princes le 7 mai prochain.