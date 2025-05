Le PSG a un accord secret avec une star du Real

Dans : PSG.

Par Mehdi Lunay

Dans l'ombre du trio Mbappé-Vinicius-Bellingham, Rodrygo réalise une saison timide avec le Real Madrid. De quoi le pousser vers la sortie cet été. Le Paris Saint-Germain a flairé le bon coup.

Un énorme coup médiatique mais un gros casse-tête tactique. La venue de Kylian Mbappé au Real Madrid n'est pas simple à gérer avec une attaque existante qui semblait déjà cohérente. Finalement, Carlo Ancelotti s'est cassé les dents sur la gestion des stars avec le Français, Vinicius et Jude Bellingham notamment. Rodrygo a lui paru plus effacé que les autres. Souvent sacrifié en premier dans les compositions, le Brésilien n'a pas été aussi décisif que les années précédentes avec 6 buts en Liga et 5 malgré tout en Ligue des champions. Un impact limité qui menace grandement son avenir au sein de la Maison Blanche.

Accord secret entre le PSG et Rodrygo

Les médias espagnols affirment pratiquement tous que l'ailier va partir l'été prochain. Le site Don Balon va même plus loin et annonce le futur club de Rodrygo, le Paris Saint-Germain. Séduits par le profil du joueur, les Parisiens auraient même trouvé un accord de principe avec lui pour une signature au prochain mercato. Le transfert se réglerait pour une somme comprise entre 60 et 85 millions d'euros.

Un montant énorme qui convainc facilement le Real Madrid, désireux d'améliorer son effectif en parallèle de la venue de Xabi Alonso sur le banc. Vainqueur deux fois de la Ligue des champions avec les Merengue, Rodrygo possède une grande expérience utile pour le PSG. Toutefois, pas simple pour Luis Enrique de lui faire une place dans une attaque déjà bien rodée avec Dembélé, Doué, Kvaratskhelia et Barcola. Le Brésilien viendrait concurrencer les deux Français à droite alors qu'ils représentent l'avenir du club parisien.