Le PSG a trouvé un point de chute pour un boulet

Dans : PSG.

Par Quentin Mallet

Indésirable au Paris Saint-Germain, Renato Sanches a enfin trouvé une porte de sortie. Son premier entraineur au Benfica Lisbonne l'attend en Grèce pour la saison à venir, selon des rapports portugais et grecs.

Depuis son explosion au Benfica Lisbonne lors d'une saison 2015-2016 couronnée d'un sacre final à l'Euro en France, Renato Sanches vit une carrière riche en rebondissements. Parti au Bayern Munich en tant que Golden Boy, il s'est ensuite effondré. Malgré un retour en grâce au LOSC, son départ au Paris Saint-Germain lui a fait faire un pas en arrière. En proie à de trop nombreuses blessures, il n'a jamais réussi à se montrer régulier et performant à la fois. Son prêt au Benfica Lisbonne lors de la dernière saison n'a pas non plus été très concluant puisque les Aigles n'ont pas souhaité le conserver. Heureusement pour lui, une porte de sortie loin des projecteurs du Big Five s'est ouverte à lui et il compte bien en profiter.

Renato Sanches a trouvé un club

Elle prévient le PSG d'un énorme danger https://t.co/jXh5djHmcC — Foot01.com (@Foot01_com) August 19, 2025

C'est en tout cas ce qu'affirme A Bola. Le quotidien sportif portugais, qui confirme des premiers rapports venus de Grèce, explique que Renato Sanches est sur le point de s'engager avec le club de Panathinaïkos. L'écurie athénienne a négocié avec succès un prêt d'une saison avec le Paris Saint-Germain. Les deux formations sont encore en train de conclure les derniers détails permettant de définitivement mettre en place cette opération, mais tout indique que les voyants sont au vert. Là-bas, il aura le plaisir de retrouver Rui Vitoria, l'entraineur qui le dirigeait lors de sa première année avec l'équipe première du Benfica Lisbonne.

Attendu en Grèce dans les prochains, Renato Sanches tue donc tout suspense, alors que d'autres rumeurs faisaient état d'un intérêt de Trabzonspor en Turquie. Le PSG espère que ce prêt sera fructueux et qu'il permettra au milieu portugais, qui vient de fêter ses 28 ans, de se trouver un challenge sportif dans lequel s'épanouir.