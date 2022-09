Le PSG a tenté de dépouiller Madrid en plein mercato

Dans : PSG.

Par Adrien Barbet

Très actif durant le mercato estival, le PSG a une nouvelle fois dépensé sans compter. Mais Paris aurait pu se montrer encore plus gourmand sur le marché des transferts.

L'été 2022 a été marqué par plusieurs dossiers très chauds. Les départs de Lewandowski et Haaland de la Bundesliga, l'arrivée surprise de Casemiro à Manchester United ou le transfert avorté de Cristiano Ronaldo, un peu partout en Europe. Mais ce qui a tenu en haleine toute la planète football, c'est probablement le cas de Kylian Mbappé. Peu avant l'ouverture du mercato estival, le joueur français a finalement pris la décision de décliner une énième fois le Real Madrid, et de prolonger avec le PSG. Alors qu'il semblait avoir déjà posé ses valises à Madrid, le champion du monde a préféré poursuivre son aventure parisienne. Cela n'a pas été l'unique pourparler entre les deux cadors européens puisque le club de la capitale a tenté de dépouiller la Maison-Blanche en recrutant deux de ses stars.

Le PSG a tenté Vinicius et Valverde

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Real Madrid C.F. (@realmadrid)

Selon les informations de Defensa Central, un média pro-madrilène, le PSG a essayé de recruter Vinicius Junior ainsi que Federico Valverde. La saison passée, les deux joueurs sont devenus des pions essentiels de la formation de Carlo Ancelotti et ont été les grands artisans de la victoire en Ligue des Champions. Le buteur et le passeur de la finale de la C1 contre Liverpool ont néanmoins refusé la convoitise du PSG. Si le Real Madrid a immédiatement écarté la sollicitation pour l'ailier brésilien, concernant Valverde, c'est le milieu uruguayen qui a lui-même décliné les deux offres parisiennes. Paris a finalement choisi de miser sur la jeunesse avec Hugo Ekitike et Vitinha. Si l'un peine pour le moment à s'imposer dans les rangs parisiens, l'autre s'est parfaitement acclimaté à l'équipe de Christophe Galtier, notamment aux côtés de Marco Verratti.