Le PSG a son Lamine Yamal, l'OM est scotché

Dans : PSG.

Par Mehdi Lunay

Avec son succès éclatant en Ligue des champions, le Paris Saint-Germain a impressionné toute l'Europe et même l'entraîneur du rival marseillais. Roberto de Zerbi a loué la qualité de l'effectif parisien avec des mots forts pour Désiré Doué.

Si le Paris Saint-Germain ne fait pas encore l'unanimité en France, personne ne viendra contester son succès en finale de la Ligue des champions. Les Parisiens ont explosé l'Inter Milan 5-0 à Munich dans une rencontre totalement maîtrisée. Un match exceptionnel dans la lignée de derniers mois vraiment probants. Aucune équipe ou presque n'a su contrecarrer le jeu de Luis Enrique et de ses hommes. Liverpool, Arsenal, Lyon, Monaco, Marseille, ils ont souffert face à la jeune et talentueuse équipe parisienne. Pas rancunier, Roberto de Zerbi a décrit de manière élogieuse le PSG dans un podcast italien Supernova.

De Zerbi place Doué au niveau de Yamal

L'entraîneur italien de l'OM a encensé plusieurs joueurs comme Vitinha, Joao Neves ou Désiré Doué. Ses propos concernant l'ancien rennais font parler puisqu'il considère que Doué « a le talent de Lamine Yamal ». Un sacré compliment quand on sait que le jeune catalan de 17 ans est peut-être le meilleur joueur du monde à l'heure actuelle.

Le travail se poursuit pour nos Parisiens ! 💪🔝#FIFACWC pic.twitter.com/CjouiGXoCD — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) June 12, 2025

Favori pour le prochain Ballon d'Or aux côtés d'Ousmane Dembélé, Lamine Yamal a déjà gagné un Euro avec l'Espagne et a fait frissonner de nombreux passionnés de football à travers le monde. Cependant, Désiré Doué possède un avantage sur lui : celui d'avoir gagné la Ligue des champions avec un bilan XXL en finale : 2 buts inscrits et une passe décisive délivrée. Une performance majuscule qui vient apporter du crédit à Roberto de Zerbi et annonce peut-être le futur duel Yamal-Doué au sommet de la hiérarchie mondiale pour les années à venir.