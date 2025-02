Le PSG a payé 45 ME pour le nouveau Desailly

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Le PSG n'a fait qu'une bouchée de l'AS Monaco ce vendredi soir en Ligue 1. Encore une fois, Willian Pacho aura réalisé une très belle performance avec le club de la capitale.

Le PSG poursuit sa route en avant en ce début d'année 2025. Ce vendredi soir au Parc des Princes, le club de la capitale a pris le meilleur sur l'AS Monaco. Une belle victoire 4 buts à 1 qui ne souffre d'aucune contestation. Luis Enrique n'avait pas vraiment fait tourner, afin de préparer le déplacement à Brest mardi soir prochain. Willian Pacho était une nouvelle fois de la partie. Et comme très souvent depuis son arrivée l'été dernier en provenance de l'Eintracht Francfort, l'Equatorien a impressionné. Fort à la récupération, précis dans ses relances et vrai leader d'équipe, Pacho ne laisse rien au hasard et peu de place pour la concurrence. S'il y en a bien un qui est impressionné, c'est Lionel Charbonnier.

Willian Pacho, tout le monde est sur les fesses

Sur l'antenne d'RMC, le consultant n'a en effet pas tari d'éloges sur le joueur de 23 ans : « Quand je vois Pacho jouer... Ce mec m'impressionne à chaque match. Il va gagner des ballons au milieu de terrain. Il fait des sauvetages. Tu as besoin de joueurs comme ça. Le PSG a besoin de joueurs qui détruisent le jeu adverse. Il est sans émotions. Il me fait penser à Desailly à son apogée, qui dézonait pour détruire le jeu de l'adversaire dix mètres plus haut. Il n'a pas peur de le faire. Ce n'est pas donné à tout le monde, surtout sans perdre la confiance des copains. Je dis chapeau parce que ce mec est très fort ». Willian Pacho est un titulaire indiscutable pour Luis Enrique et devrait encore être aligné en défense centrale face au Stade Brestois en Ligue des champions.