Le PSG à l'arrêt dans le dossier Tchouameni, coup fatal du Real ?

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Auteur d'une saison époustouflante sous les couleurs de l'AS Monaco, Aurélien Tchouameni est très convoité sur le marché des transferts. L'international français aura l'embarras du choix cet été, alors que le PSG est notamment sur son profil.

Le prochain mercato estival promet d'être chaud, très chaud. Un énorme jeu des chaises musicales est en préparation. En Ligue 1, plusieurs clubs vont animer le marché. On peut citer le PSG mais également l'AS Monaco. Une AS Monaco qui devrait bel et bien perdre Aurélien Tchouameni dans les prochaines semaines. L'international français, estimé à 80 millions d'euros, ne manque pas de courtisans. Parmi eux, on peut citer le PSG, Liverpool et le Real Madrid. Et alors que l'on pensait que les Reds avaient une longueur d'avance définitive dans le dossier, voilà qu'on apprend ces dernières minutes que le Real Madrid est revenu à la charge...

Tchouameni, le Real Madrid prêt à faire une folie ?

🔴 Aurélien Tchouaméni donne sa priorité à Liverpool pour le moment !



Le Real Madrid, qui n'a pas le même budget, est revenu à la charge ces dernières semaines auprès de son entourage.



Concernant le PSG, Leonardo préfère signer Pogba.



(@Santi_J_FM / Foot Mercato) pic.twitter.com/D9e78DQpXN — BeFoot (@_BeFoot) May 16, 2022

Le Real Madrid est bien de retour aux affaires sur le marché des transferts. Après avoir sécurisé la venue libre d'Antonio Rudiger (Chelsea) et très probablement celle de Kylian Mbappé en provenance du PSG, les Merengue veulent frapper un autre immense coup en s'offrant les services de Tchouameni. Selon les informations de Foot Mercato, via Santi Aouna, la Casa Blanca a récemment repris contact avec l'ancien des Girondins de Bordeaux. Le Real Madrid sait que Liverpool est bien avancé et veut tout mettre en oeuvre pour convaincre Tchouameni de rejoindre la capitale espagnole. Florentino Pérez en personne aurait même pris le dossier en main pour écarter les Reds de la course pour Tchouameni. Mais comme rappelé par Foot Mercato, les caisses du Real Madrid ne sont pas aussi remplies que celles de Liverpool, ce qui comptera dans les futures négociations avec Monaco. De son côté, le PSG est en retard et se montre plus intéressé par Paul Pogba, même si Aurélien Tchouameni reste apprécié par Nasser Al-Khelaïfi. Un Nasser Al-Khelaïfi qui va devoir trouver les bonnes solutions pour rassurer les fans parisiens, si Kylian Mbappé et Aurélien Tchouameni venaient à lui échapper pour partir au Real Madrid.