Le PSG à éviter, Diaby envoyé à Newcastle

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

Quatre ans après son départ, le Paris Saint-Germain voudrait récupérer Moussa Diaby. Reste à savoir si le milieu offensif du Bayer Leverkusen envisage un retour chez son club formateur, qui devra composer avec des moyens limités.

Excellente nouvelle pour Moussa Diaby. Ce jeudi, le milieu offensif du Bayer Leverkusen a appris son retour en équipe de France pour le début des éliminatoires de l’Euro 2024. Même si le Français n’avait pas été appelé pour le Mondial au Qatar, cette convocation vient récompenser sa bonne saison en Allemagne (8 buts et 5 passes décisives en Bundesliga). Ses performances n’ont pas échappé au sélectionneur Didier Deschamps, ni à ses courtisans parmi lesquels on retrouve le Paris Saint-Germain.

📣 𝐋𝐞𝐬 𝟐𝟑 𝐁𝐥𝐞𝐮𝐬 𝐜𝐨𝐧𝐯𝐨𝐪𝐮𝐞́𝐬 !



La liste de 𝗗𝗶𝗱𝗶𝗲𝗿 𝗗𝗲𝘀𝗰𝗵𝗮𝗺𝗽𝘀 pour le début des qualifications à l'Euro 2024, avec 3 nouveaux visages 🫡🇫🇷#FiersdetreBleus pic.twitter.com/Cq9gq9F011 — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) March 16, 2023

Mais pour le journaliste Jonathan Johnson, l’ancien Parisien ferait mieux d’éviter son club formateur. « Je pense que le nom de Moussa Diaby revient beaucoup pour cet été parce qu'il a beaucoup progressé depuis qu'il a quitté le PSG pour le Bayer Leverkusen, a commenté le spécialiste de Caughtoffside. On voit des rumeurs autour d'Arsenal, Newcastle et du PSG pour le récupérer. Personnellement, je ne suis pas fan de l'idée que le PSG récupère des joueurs qu'ils ont laissé partir pour un faible montant (15 M€ hors bonus en 2019). Ça ne peut pas être considéré comme une affaire intelligente. »

Diaby trop cher pour le PSG

« (...) Il est arrivé à un moment dans sa carrière où il a besoin de franchir un cap, et peut-être qu'un projet comme celui de Newcastle lui correspondrait, a proposé l’observateur. Mais je pense qu'il y aura un certain nombre de clubs européens qui le suivront, et un retour en Ligue 1 a sûrement été évoqué ces derniers mois. Mais avec les contraintes du PSG concernant le fair-play financier, je ne suis pas certain qu'ils puissent dépenser le montant que Leverkusen réclamera. Je ne serais pas surpris si Leverkusen demandait environ 50 millions d'euros. » A noter que Moussa Diaby est lié au club allemand jusqu’en 2025.