Le PSG a choisi cet attaquant brésilien à 55ME

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Le mercato estival 2025 est fini depuis quelques jours, mais Luis Campos a déjà des cibles pour le PSG. Gabriel Martinelli, l'attaquant brésilien d'Arsenal, est dans le collimateur des champions d'Europe.

Les absences longue durée de Désiré Doué et Ousmane Dembélé soulignent l'absence de recrutement offensif de la part du Paris Saint-Germain cet été. Mais visiblement, Luis Enrique et Luis Campos en avaient décidé ainsi, le duo parisien souhaitant d'abord renforcer la défense et changer de gardien de but. Cependant, pour le prochain mercato, c'est l'attaque du PSG qui verra arriver un ou des renforts.

Et selon TransferFeed, les champions d'Europe souhaitent faire signer Gabriel Martinelli, l'attaquant international brésilien sous contrat jusqu'en 2027 avec Arsenal, et dont la valeur est estimée à 55 millions d'euros par Transfermarkt. « L’entraîneur d'Arsenal, Mikel Arteta, envisagerait de vendre Martinelli en 2026 dans le cadre de la stratégie du club visant à faire évoluer son effectif. Bien que le Bayern Munich ait manifesté son intérêt plus tôt cet été, l'acquisition de Luis Diaz a empêché le transfert, laissant le PSG comme une option viable », explique le média spécialisé.

Le PSG tenté par un cadre d'Arsenal

50 goals for the Arsenal. Proud ❤️ pic.twitter.com/aBVpEd0W0W — Gabriel Martinelli (@gabimartinelli) April 20, 2025

Agé de 24 ans, Gabriel Martinelli est arrivé directement du Brésil chez les Gunners en 2019, et il est devenu un des chouchous de l'Emirates Stadium. Auteur de 51 buts sous le maillot d'Arsenal, Martinelli sait que du côté de son manager, on sera tenté d'apporter du sang neuf sur le plan offensif, au moment où un club comme Liverpool a consenti des efforts financiers colossaux pour recruter dans ce secteur de jeu. Reste que le Paris Saint-Germain n'a pas l'habitude de dévoiler ses objectifs aussi tôt dans la saison, et que Luis Campos doit probablement avoir d'autres noms en tête, celui de Rodrygo ayant également circulé.

Mais l'attaquant du Real Madrid vaut lui 90 millions d'euros, et il n'est pas certain que Nasser Al-Khelaifi acceptera de payer un tel transfert au moment où les droits TV français s'écroulent. Surtout que le PSG ne recrutera pas qu'un seul joueur au mercato 2026.