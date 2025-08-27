Le PSG a bouclé un nouveau départ ‍!

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Très peu actif depuis le début du mercato dans le sens des arrivées, le PSG travaille pour dégraisser son effectif. Les indésirables sont nombreux et l’un d’entre eux a enfin trouvé un point de chute.

Le Paris Saint-Germain a rarement été aussi calme durant un mercato estival. Il faut dire que pour Luis Campos et Luis Enrique, les grandes manoeuvres n’étaient pas nécessaires après une saison historique conclue par le premier sacre du club parisien en Ligue des Champions. Deux retouches ont été apportées avec les signatures de Lucas Chevalier et d’Illya Zabarnyi au PSG, de quoi satisfaire l’entraîneur espagnol. Luis Enrique refuse de chambouler tout son effectif. Le champion d’Europe espère en revanche boucler les départs de plusieurs indésirables. Ces dernières semaines, Milan Skriniar, Gabriel Moscardo et Nordi Mukiele ont fait leurs valises. Des départs auxquels il faut ajouter celui de Renato Sanches ce week-end, en prêt du côté du Panathinaïkos.

L’international portugais va être imité dans les heures à venir par Carlos Soler. A en croire les informations de Fabrizio Romano, un accord a été trouvé avec la Real Sociedad pour le départ de l’ex-capitaine du FC Valence. L’accord est total selon le journaliste italien, qui révèle que le PSG vient d’accepter la dernière offre de la Real Sociedad. Il s’agira d’un prêt avec une option d’achat non-obligatoire pour Carlos Soler. Précision importante, la Real Sociedad couvrira la majeure partie du salaire du milieu de terrain parisien durant la saison 2025-2026. Luis Campos espère maintenant pouvoir boucler au plus vite les départs de Randal Kolo Muani et de Gianluigi Donnarumma, lesquels sont annoncés avec insistance du côté de la Juventus Turin et de Manchester City. Même si pour l’heure, il n’existe pas d’accord total les concernant.