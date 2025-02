Le professeur Riolo donne un 10/10 au mercato du PSG

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Le PSG n’a pas eu la folie des grandeurs durant ce mercato hivernal en se contentant simplement d’une seule recrue (Khvicha Kvaratskhelia). En parallèle, un énorme dégraissage a été opéré par le club de la capitale.

Historiquement, le mercato hivernal est rarement celui de tous les changements au Paris Saint-Germain, qui réserve généralement ses grandes révolutions au marché estival. En ce mois de janvier 2024, le PSG a confirmé cette tendance en recrutant un seul joueur, Khvicha Kvaratskhelia, acheté pour 70 millions d’euros en provenance de Naples. Dans le sens des départs en revanche, Luis Campos a été nettement plus actif avec la résiliation du contrat de Juan Bernat, la vente de Cher Ndour à la Fiorentina ou encore les prêts de Milan Skriniar et de Randal Kolo Muani sans oublier bien sûr le transfert colossal de Xavi Simons à Leipzig pour 50 millions d’euros plus 30 millions d’euros de bonus.

Un mercato tout simplement parfait aux yeux de Daniel Riolo, souvent critique à l’égard du PSG et de sa direction mais qui cette fois, a tenu à saluer l’efficacité et la cohérence du club de la capitale lors de cette fenêtre hivernale. « Je trouve qu’ils ont parfaitement équilibré l’effectif, le mercato a été super bien fait. Il y a la fameuse théorie : il n’y a pas de mauvais clubs, que des mauvais contextes. Pour Skriniar, il y a des clubs qui vont lui correspondre parfaitement avec des systèmes défensifs qui vont très bien lui aller. Kolo Muani, on savait, on avait bien compris qu’il n’était pas si mauvais, il fallait juste un changement de contexte et il marque tout de suite (à la Juve) » a commenté Daniel Riolo avant de poursuivre.

Daniel Riolo félicite le PSG pour son mercato

« En revanche, Asensio, je ne sais pas. C’était une bombe atomique quand il était en Espoirs, il était au-dessus du lot mais les blessures l’ont usé. S’il n’a pas réussi avec Luis Enrique dans un football qui lui correspondait bien avec quelqu’un qui était prêt à lui faire confiance, j’ai plus de mal. Même s’il va être avec Emery (à Aston Villa). Je me demande si son corps lui permet… Que vaut-il aujourd’hui ? Je ne sais pas. Il y avait un surplus de joueurs, l’effectif était boursouflé, je trouve qu’il a été parfaitement ajusté en récupérant, en plus, de l’argent » a analysé le journaliste de l’After Foot, de plus en plus élogieux avec le PSG ces derniers jours et qui a continué sur sa lancée au moment de faire le bilan du mercato parisien. En espérant que cela suffise pour que le champion de France en titre atteigne ses objectifs sur la scène nationale mais surtout en Ligue des Champions.