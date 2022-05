Le prix de Tchouaméni fixé, le PSG exclu de la course

A la recherche d’un milieu de terrain, le Paris Saint-Germain a jeté son dévolu sur le Monégasque Aurélien Tchouaméni. Mais le club de la capitale part avec du retard et surtout un gros handicap par rapport aux cadors qui s’intéressent également au Français.

Philippe Clement n’a pas mis longtemps à comprendre. Nommé en janvier dernier, l’entraîneur de l'AS Monaco a vite compris qu’Aurélien Tchouaméni était au-dessus du lot. Le Belge en a encore eu la confirmation vendredi soir, après le doublé de son milieu de terrain à Lille. « C'est un joueur exceptionnel, avec une envie de s'améliorer. Chaque mois, il prend d'autres étapes. C'est clair, il va avoir un grand futur », a prédit le technicien, alors que son joueur se disait dans le flou mercredi.

« Je crois que je suis en contrat jusqu’en 2024 ? Avec une option jusqu’en 2025. On verra ce que l’avenir me réservera. Il peut se passer plein de choses pendant les mercatos, confiait Aurélien Tchouaméni. (...) Après quand chacun partira en vacances, on verra qui sera là à la reprise. Cette élimination (en barrages de la C1 l'été dernier) m’est restée en travers de la gorge. Jouer la Ligue des Champions avec Monaco ce n’est pas quelque chose qui me déplairait. » Un sacré jeu d’acteur si l’on en croit RMC, qui affirme avec certitude que le Français va quitter Monaco cet été, et ce peu importe les résultats de cette fin de saison.

Two goals tonight, top quality again and pure leadership even if he’s 22. Aurélien Tchouaméni will be one of the best opportunity on the market. What a talent. ⭐️🇫🇷 #Tchouameni



AS Monaco won’t accept less than €70m for Tchouaméni this summer. pic.twitter.com/vjn18b9sLR