Le Parc perd son champion d’Europe, Paris panique

Après le sacre du Paris Saint-Germain en Ligue des Champions, Anne Hidalgo campe sur ses positions. La maire de la capitale s’oppose à la vente du Parc des Princes et ouvre seulement la porte à un agrandissement du stade. Pas de quoi calmer les tensions ni les inquiétudes quant à un déménagement des Parisiens.

En position de force après la Ligue des Champions remportée samedi dernier, le Paris Saint-Germain constate que son trophée n’a rien changé au discours d’Anne Hidalgo. La maire de Paris campe sur ses positions et refuse de vendre le Parc des Princes qui avait, selon elle, fait l’objet d’une offre beaucoup trop basse.

Hidalgo ne cède pas

« Ce stade ne m’appartient pas. Il appartient aux Parisiens et nous avons décidé ici qu’il ne serait pas à vendre, encore moins quand on nous propose 38 millions, a réagi l’élue mercredi. Ça s’appelle de la spoliation et je ne suis pas là pour spolier les Parisiens. 38 millions, c’était se mettre dans une situation d’infraction à la loi si j’avais dit que nous pouvions vendre à cette somme-là. Je n’en veux à personne mais à un moment, il faut être respectueux des règles de la République, des lois et de la question des conflits d’intérêts. »

Malgré le contexte, Anne Hidalgo refuse de faire un pas vers le Paris Saint-Germain au risque de voir le club francilien déménager. Depuis quelques mois, le président Nasser Al-Khelaïfi répète que sa décision est prise et que les Parisiens ont entamé les démarches pour la construction d’une nouvelle enceinte. Cette hypothèse déplaît à de nombreux supporters parisiens, mais aussi à Emmanuel Grégoire, ancien premier adjoint d’Anne Hidalgo.

« Le PSG c'est un peu plus qu'un club de Paris, c'est le club du Grand Paris et un peu le club de cœur des Français parce qu'en ce moment c'est celui qui est le plus compétitif sur le plan européen, a souligné le candidat à la primaire socialiste sur Ici Paris Île-de-France. Tout le monde a envie que le PSG reste au Parc des Princes. Il faut rediscuter, de façon sérieuse, méthodique et éviter de le faire par radios interposées. Il faut remettre de la méthode, de la sérénité, et peut-être que cette victoire en Coupe d'Europe le permettra. » Le succès des hommes de Luis Enrique a au moins relancé le débat.