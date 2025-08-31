Le Parc des Princes risque de perdre un concurrent

Dans : PSG.

Faute d'un accord avec la mairie de Paris pour racheter le Parc des Princes, le PSG pourrait quitter son enceinte historique. Le club de la capitale pourrait filer du côté de Massy.

Le PSG aura pas mal de choses à gérer dans les prochaines semaines. Le plus important sera le terrain avec les débuts notables des champions d'Europe en Ligue des champions. Aussi, la direction devra continuer de prospecter pour trouver son nouveau stade, alors qu'aucun accord ne semble envisageable avec la ville de Paris pour récupérer le Parc des Princes. Le site de la Tuilerie à Massy a été évoqué ces dernières semaines. Mais cette idée pourrait tomber à l'eau si les habitants de la ville ne veulent pas du PSG.

Le PSG à Massy, ça ne sera pas aussi simple que prévu

Lors d'une interview accordée au Parisien, Nicolas Samsoen, le Maire de Massy, a en effet indiqué qu'un référendum aurait lieu pour décider de créer ou non une enceinte pour le Paris Saint-Germain malgré sa réticence préalable : « Au début, je n’étais pas convaincu. Les référendums ne poussent pas au compromis, ils se transforment parfois en affrontement camp contre camp. Alors que c’est un sujet sur lequel il faut travailler ensemble ». A noter que ce référendum aura lieu au plus tôt fin 2026. Entre temps, des élections municipales auront lieu, notamment à Paris. Si la mairie venait à changer de Maire, il sera intéressant de voir comment se comportera le Paris Saint-Germain, qui pourrait finalement voir sa demande d'achat du Parc des Princes acceptée. Mais déjà, pour une possible arrivée à Massy, tout ne serait pas aussi simple que prévu. Le PSG devra placer d'autres pions s'il veut avoir une chance de vite s'installer dans un nouveau stade.