Le Parc des Princes prêté, le PSG n'a plus le choix

Par Claude Dautel

Le Paris Saint-Germain va devoir prêter plusieurs fois le Parc des Princes d'ici à la fin de l'année 2025 et cela pourrait s'éterniser. Car le changement de gestionnaire au Stade de France met le PSG dans le pétrin.

Dans l'attente de la décision de Nasser Al-Khelaifi et de l'émir du Qatar concernant le déménagement du Paris Saint-Germain en Ile-de-France, ce qui n'est pas pour demain, le PSG va devoir partager son stade, et cela, en pleine période de compétition. Si la saison passée les Jeux Olympiques 2024 s'étaient installés dans le Parc des Princes pour le tournoi de football, c'était au coeur de l'été et cela n'avait pas trop perturbé le club de la capitale, la pelouse étant entièrement changée avant le premier match à domicile, Jonathan Calderwood, le ground manager du Paris Saint-Germain voulant un terrain parfait pour les champions de France.

Le PSG va devoir partager sa pelouse

Mais cette fois, ce sera pendant les pauses internationales que le PSG va devoir partager son stade, puisque l'équipe de France de football ne jouera pas au Stade de France et s'installera au Parc des Princes au deuxième semestre pour trois matchs qualificatifs pour le Mondial 2026, ce sera contre l'Islande, Azerbaïdjan et Ukraine. Et cela ne sera pas fini, puisque la FFF n'a pas signé d'accord avec le nouveau gestionnaire du Stade de France, Le Parisien affirme ce mercredi que le prix réclamé pour accueillir un match par la société qui va bientôt gérer le stade est jugé beaucoup trop excessif et a pour l'instant mis un terme à toutes les négociations pour un contrat très longue durée contrairement au rugby.

Les Bleus encore au Parc des Princes en 2026 ?

GL Event, la société lyonnaise qui a désormais la certitude de prendre la gestion du Stade de France le 5 août prochain, et cela, jusqu'en 2055, n'a pas encore trouvé d'accord avec la Fédération Française de Football et cela a donc envoyé les Bleus au Parc des Princes. Tandis que le rugby a déjà paraphé un contrat qui confirme que le XV de France jouera quatre matchs par saison à Saint-Denis, et que le Top 14 s'est également engagé pour 25 finales, rien n'est encore signé avec l'équipe de France de Didier Deschamps. C'est pour cela que Kylian Mbappé et ses coéquipiers seront au Parc des Princes trois fois cette année et que rien ne dit que le PSG sera tranquille en 2026.