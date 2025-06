Le Mozart du PSG reçoit le soutien d'une légende

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Le PSG a récemment décroché la première Ligue des champions de son histoire après avoir battu l'Inter du côté de Munich. De quoi rentrer un peu plus dans l'histoire pour Luis Enrique.

Le Paris Saint-Germain a marqué l'histoire il y a quelques jours à Munich en remportant la première Ligue des champions de son histoire face à l'Inter. Un exploit retentissant pour le club de la capitale et son entraineur, Luis Enrique. Ce dernier fait l'unanimité dans la capitale auprès des supporters du PSG. Si certains observateurs avaient des doutes à son sujet lors de son arrivée, force est de constater que l'ancien entraineur du Barça a su tirer son épingle du jeu. Et ce n'est pas Guy Roux qui dira le contraire.

Luis Enrique, Guy Roux ose une comparaison

Sur l'antenne de BFM, l'ancien technicien d'Auxerre n'a en effet pas tari d'éloges sur Luis Enrique : « Luis Enrique, je vais le résumer en un mot : un talent. Il a un talent pour être entraîneur comme Mozart en avait pour la musique. Il est intelligent. Il connaît le foot, évidemment, car il a été un international et un grand joueur. Il a également une pédagogie excellente. C’est un homme que l’on peut facilement aimer. Tout le monde, la France entière, l’aime en connaissant le pépin qui lui est arrivé ». Luis Enrique aura encore à coeur de marquer les esprits la saison prochaine avec son Paris Saint-Germain. L'objectif sera notamment de tout faire pour continuer à gagner des titres et aller chercher une deuxième Ligue des champions dans son histoire. Attention tout de même car les champions d'Europe seront clairement la cible à abattre lors du prochain exercice, que ce soit sur la scène nationale, européenne et même internationale.