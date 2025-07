Le mercato du PSG totalement chamboulé

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Le PSG en a enfin terminé avec le Mondial des clubs et va pouvoir se concentrer sur le mercato. Le chantier principal se situe en défense, avec le possible départ de Lucas Beraldo et la volonté de recruter Illya Zabarnyi.

Irrésistible tout au long de la saison, y compris en Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain a subi la loi de Chelsea en finale de la Coupe du monde des clubs ce dimanche. Une grosse déception pour Paris, qui va toutefois devoir digérer cette défaite et lancer son mercato estival. D’autant que les chantiers sont nombreux, notamment dans le secteur défensif. Titulaire et en grosse difficulté face aux Blues, Lucas Beraldo veut partir. Mais selon les informations de L’Equipe, le PSG ne laissera partir son défenseur brésilien qu’en cas d’accord avec Bournemouth pour la venue d’Illya Zabarnyi.

Dégoûté, Lucas Beraldo claque la porte du PSG https://t.co/wFaJLlcRZc — Foot01.com (@Foot01_com) July 14, 2025

Le club anglais et Paris discutent depuis plusieurs semaines, sans réussir à trouver d’accord pour le moment sur l’indemnité du transfert de l’international ukrainien. Mais dans ce dossier qui demande beaucoup de patience aux dirigeants parisiens, l’issue est proche. A en croire le quotidien national, les deux parties ne sont plus très loin d’un accord. On ignore pour quel prix car jusqu’à présent, Bournemouth était intransigeant en réclamant 70 millions d’euros au Paris Saint-Germain pour le défenseur de 22 ans, une somme que Luis Campos a jusqu’ici refusé de poser sur la table.

Accord proche pour Zabarnyi au PSG

Reste maintenant à voir si ce dossier aboutira rapidement. Si oui, Lucas Beraldo ne sera pas retenu par le PSG, à condition que le champion d’Europe s’y retrouve financièrement avec une vente espérée à 30 millions d’euros au minimum. Mais initialement, la venue d’Illya Zabarnyi au Paris SG avait surtout pour but de préparer la succession de Marquinhos. On peut donc imaginer que si Beraldo venait à s’en aller, le club de la capitale ne s’interdirait pas un deuxième renfort en défense centrale durant le mercato. De quoi occuper l’été de Luis Campos… et des supporters parisiens.