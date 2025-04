Le meilleur gardien du monde sera bientôt au PSG

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Auteur d’une prestation monstrueuse à Arsenal mardi soir, Gianluigi Donnarumma n’est plus très loin d’être le meilleur gardien au monde.

Il y a encore quelques semaines, le Paris Saint-Germain doutait de lui et son départ semblait de plus en plus probable à la fin de la saison. En l’espace de quelques matchs de Ligue des Champions, Gianluigi Donnarumma a retourné la situation. Brillant au match retour contre Liverpool, excellent lors de la double confrontation face à Aston Villa, le champion d’Europe italien a remis ça, ce mardi face à Arsenal en demi-finale aller. Moins sollicité que lors de certains matchs, il a répondu présent sur les deux occasions chaudes des Gunners, face à Gabriel Martinelli puis contre Leandro Trossard.

Sa prolongation au PSG ne fait désormais plus beaucoup de doute, et pour cause… Paris a sans doute dans ses rangs le futur meilleur gardien au monde. C’est en tout cas l’avis de Joël Bats, spécialiste du poste, lui qui a gardé les buts de l’AJ Auxerre pendant cinq ans puis du PSG pendant sept ans. « Il est en train de franchir une étape importante. Le meilleur du monde ? Je juge les gardiens sur plusieurs saisons, sur les titres. » estime l’ancien entraîneur des gardiens de l’OL dans Le Parisien, avant de poursuivre.

Donnarumma, bientôt le numéro 1 au monde ?

« Il faut être consistant dans la durée. Il est sur le chemin pour devenir le meilleur gardien du monde. Cela passe par la répétition de ce genre de performances. Si jamais il était coupable sur le retour, on remettrait tout en cause, c’est le job ingrat de gardien. Il faut durer » a analysé Joël Bats, de plus en plus séduit par Gianluigi Donnarumma. Le gardien italien du PSG a tout pour devenir, dans les mois et les années à venir, une référence ultime à ce poste. Mener le club parisien vers sa première Ligue des Champions serait en tout cas un bon moyen de s’imposer comme l’un des tous meilleurs à ce poste. Si ce n’est le meilleur, si l’on tient compte de cette saison 2024-2025 durant laquelle le portier italien excelle.