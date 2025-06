Le match du PSG reporté, la demande est faite

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Le PSG a pour ambition de remporter la Coupe du monde des clubs. Le club de la capitale a encore du chemin à faire mais peu d'ores et déjà s'inquiéter de son futur calendrier.

Le PSG se doit de réagir ce lundi face à Seattle pour son dernier match de poules à la Coupe du monde des clubs. Les hommes de Luis Enrique ont récemment été surpris par Botafogo et vont devoir battre la formation américaine pour passer au prochain tour. Loin d'être impossible sur le papier, d'autant que les champions d'Europe comptent bien remporter le Mondial des clubs dans quelques semaines. Si tel était le cas, on pourrait alors s'inquiéter du futur calendrier du Paris Saint-Germain, surtout qu'un PSG-Tottenham en Supercoupe d'Europe attend les Parisiens mi-août. Et ce n'est pas Alain Roche qui dira le contraire, lui qui trouve l'enchaînement des matchs inhumain.

Alain Roche s'inquiète pour le PSG

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Paris Saint-Germain (@psg)

Lors d'un entretien accordé au JDD, l'ancien défenseur du club de la capitale a en effet pesté contre le calendrier et soumis une réflexion pertinente si le PSG gagnait la Coupe du monde des clubs le 13 juillet : « C'est toujours un trophée supplémentaire à aller chercher. Mais dans quel état seront les joueurs ? Ils doivent couper au minimum trois semaines et n'auraient que quelques jours pour s'y remettre. Impossible de dire quelle équipe Luis Enrique sera en mesure d'aligner. C'est une hérésie. Ce match aurait clairement dû être reporté ». A noter que Paris doit, en plus de gérer son Mondial des clubs, travailler sur le marché des transferts. Pour le moment, les champions d'Europe peinent à boucler leurs dossiers. Luis Enrique veut pourtant un nouveau défenseur au plus vite. Ce dernier pourrait bien être Illia Zabarnyi, si toutefois Bournemouth se montre un peu moins gourmand en affaires.