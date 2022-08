Le malheur de Wijnaldum peut faire le bonheur du PSG

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

Incapable de conclure l’arrivée de Leandro Paredes, la Juventus Turin n’est pas la seule piste pour le milieu du Paris Saint-Germain. Selon la presse italienne, la Roma peut également faciliter le départ de l’indésirable parisien suite à la grave blessure de Georginio Wijnaldum.

Si son équipe donne entière satisfaction sur le terrain, le Paris Saint-Germain n’échappe pas à quelques tensions en interne. L’entraîneur Christophe Galtier met publiquement la pression pour faire avancer le recrutement le plus rapidement possible. Et le technicien n’est pas non plus satisfait de l’opération dégraissage. L’ancien coach de l’OGC Nice aimerait que les joueurs absents de ses plans soient éjectés au plus vite afin de travailler avec un groupe réduit.

La Juve toujours bloquée pour Paredes

Mais certains dossiers ne sont pas simples pour Antero Henrique, notamment ralenti par la Juventus Turin sur le cas Leandro Paredes. La Vieille Dame a pourtant trouvé un accord avec le milieu de terrain et se rapproche d’un terrain d’entente avec le Paris Saint-Germain pour un prêt avec obligation d’achat. Le problème, c’est que les Bianconeri doivent se séparer d’un milieu de terrain avant de finaliser une arrivée dans ce secteur de jeu. L’échec des discussions entre Manchester United et le Français Adrien Rabiot a donc contrecarré les plans de la Juventus Turin, tout comme l’absence d’offre pour le Brésilien Arthur.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Jose Mourinho (@josemourinho)

Le pensionnaire de Serie A espère tout de même parvenir à ses fins. Mais un concurrent pourrait profiter de la situation pour chiper Leandro Paredes. En effet, le journaliste de Sky Sport Gianluca Di Marzio affirme que la Roma, ancienne formation de l'Argentin, se tient à l’affût en cas d’échec de la Juve. Le club de la capitale italienne recherche un milieu suite à la grave blessure de Georginio Wijnaldum, le joueur prêté par le Paris Saint-Germain victime d’une fracture du tibia. Le malheur du Néerlandais pourrait donc profiter à son coéquipier et à la direction francilienne.