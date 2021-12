Le LOSC va perdre Ikoné, le PSG adore ça

Dans : PSG.

Par Mehdi Lunay

Jonathan Ikoné semble bien parti pour quitter le LOSC. Annoncé à la Fiorentina, l'international français est aussi convoité par le RB Leipzig ce qui fait monter les enchères pour janvier. Une concurrence qui ne bénéficiera pas qu'au LOSC puisque le PSG serait lui aussi gagnant.

Arrivé à Lille à l'été 2018 en tant que titi parisien, Ikoné a fait du chemin depuis. Dans le Nord, le natif de Bondy s'est affirmé comme l'un des meilleurs joueurs offensifs de côté en Ligue 1, notamment au sein de la BIP-BIP le trio composé avec Jonathan Bamba et Nicolas Pépé. Ensuite, il est devenu international français, il a découvert la Ligue des Champions et a contribué au titre de champion de France du LOSC en 2021. Mais, en 2022, Ikoné semble décidé à ouvrir un nouveau chapitre à sa carrière, loin du LOSC et de France. La Fiorentina est en pole position sur le dossier avec une offre de 21 millions d'euros à laquelle peuvent s'ajouter des bonus pour faire gonfler la note. Toutefois, le RB Leipzig est lui aussi à l'affût.

Les enchères montent, le PSG en récolte les fruits

Une concurrence qui tend à permettre au transfert d'atteindre un montant encore plus important, notamment pour le club vendeur le LOSC. Toutefois, outre les commissions des agents, Lille va devoir partager son pactole avec un autre acteur, le PSG. En effet, quand Paris a cédé Ikoné au LOSC en 2018, le club de la capitale avait négocié une clause lui permettant de toucher entre 45 et 50% sur la plus-value potentielle du transfert du joueur né à Bondy et formé au PSG. A l'époque, le LOSC avait déboursé cinq millions d'euros pour attirer le joueur dans le Nord. Dans le cas d'un départ pour Florence, Ikoné pourrait rapporter pas loin de dix millions d'euros au Paris Saint-Germain, ce qui serait près du double de ce que lui avait rapporté son joueur en transfert sec à l'été 2018. Si le PSG n'a pas un besoin urgent d'argent cela reste une bonne affaire, surtout connaissant les difficultés que le club parisien a souvent pour toucher de l'argent sur ses pépites de la formation. Le LOSC, par contre, ferait grise mine d'une telle opération.