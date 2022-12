Le Leo Messi en costard part, pas de panique au PSG

Dans : PSG.

Par Mehdi Lunay

L'un des piliers du PSG depuis l'arrivée de QSI en 2011 va partir. Jean-Claude Blanc œuvrait dans l'ombre comme directeur général délégué et il était loué de tous. Il s'en va chez Ineos qui fait une belle affaire.

Si le PSG est devenu une marque de référence dans le monde entier, c'est un peu grâce à lui. Jean-Claude Blanc s'est occupé de la partie business du club parisien, en tant que directeur général délégué. Son bilan est très positif mais, après 11 années de bons et loyaux services, il va s'en aller très prochainement. L'ancien DG de la Juventus, et donc bientôt de Paris sera de l'aventure Ineos, rejoignant l'ambitieux pôle sportif du géant britannique présent à l'OGC Nice mais aussi en cyclisme et en Formule 1. Une belle acquisition pour le groupe au vu du talent du bonhomme.

Le départ de Blanc sera sans effet sur le sportif

On peut donc se dire que le PSG connaît une perte dommageable dans son projet. Perdre un homme avec autant de réussites mais surtout autant de vécu dans l'ère QSI pourrait-il avoir des conséquences néfastes ? Non, répond Florent Gautreau. Certes, le journaliste de RMC est admiratif du travail de Blanc, mais son rôle était trop mineur d'un point de vue sportif pour affecter ou améliorer les résultats sur le terrain.

Jean-Claude Blanc va quitter le PSG pour rejoindre Ineos



« Jean-Claude Blanc c’est des sujets qui marchent au PSG. C’est le business, c’est la marque, c’est le centre d’entraînement, globalement ces projets sont bien menés. Malheureusement, pour le PSG et ses supporters, ce n’est pas ça en ce moment le problème. Ce qui ne marche pas c’est le sportif, c’est Nasser Al-Khelaifi qui dirige et est à l’origine. Ce genre de mec (Blanc) est beaucoup plus simple à remplacer qu’un président, un directeur sportif ou un entraîneur. […] Cela ne change pas notre réflexion sur ce qui ne fonctionne pas au PSG au niveau de la direction sportive », a t-il analysé dans l'After Foot. Voilà qui rassurera les supporters parisiens mais peut-être aussi ceux de Nice, lesquels ont bien besoin de têtes pensantes pour enfin exister sur la scène nationale et européenne.