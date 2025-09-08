Le joueur de la Juventus qui a fait pleurer le PSG

Dans : PSG.

Auteur d’une très belle progression sous le maillot de la Juventus, Khephren Thuram n’a pas hésité à refuser une offre du PSG lors du dernier mercato estival pour poursuivre sa progression du côté de Turin.

Depuis quelques saisons, le club de la capitale a principalement axé son projet sur le recrutement des meilleurs joueurs français pour retrouver une véritable identité tricolore. Cela s’est traduit par les venues de joueurs comme Ousmane Dembélé, Bradley Barcola ou Désiré Doué. Très au fait sur le marché français, Luis Campos a de nouveau investi sur le marché bleu-blanc-rouge durant le dernier mercato estival en faisant venir le gardien Lucas Chevalier en provenance de Lille contre un chèque de 40 millions d’euros. Le deuxième gardien des Bleus aurait pu être rejoint par un autre joueur Français parmi les nouvelles recrues parisiennes, puisque la direction du PSG a notamment planché sur le profil de Khephren Thuram. En effet, selon les informations de Calciomercato, « le Paris Saint-Germain a manifesté son intérêt pour ses services, prenant même contact avec ses représentants pour évaluer sa volonté d'envisager un transfert ». Malgré cet intérêt du meilleur club d’Europe, le fils de Lilian n’a pas donné suite, déclinant simplement l’offre du PSG pour se concentrer sur la suite de son aventure avec la Juventus.

Khephren Thuram a dit non à Paris

Une décision qui peut paraître surprenante, mais pas tant que ça. Déjà parce que l’entrejeu du PSG est déjà bien fourni avec Vitinha, Neves ou Ruiz, ce qui signifie que Thuram n’aurait pas eu une place de titulaire assurée à Paris. Mais aussi parce que le frère de Marcus dispose d’un rôle central à Turin. Aligné comme titulaire à tous les matchs depuis le début de la saison, Khephren Thuram a dépassé toutes les attentes placées en lui la saison dernière lors de son arrivée depuis Nice pour 20 ME. Avec sa maturité ainsi que ses qualités techniques et physiques, il rentre parfaitement dans les plans tactiques d’Igor Tudor, qui continue à bonifier Thuram au fil des mois. C’est donc en toute logique que le joueur sous contrat jusqu’en 2029 avec la Juve a décidé de rester à l’Allianz Stadium pour continuer à franchir les étapes une à une. Et son heure viendra ensuite de porter le maillot d’un des meilleurs clubs du monde comme le PSG, mais pour l’instant, Khephren Thuram veut continuer de mûrir tranquillement sans trop de pression alors qu’il figure dans le groupe de Didier Deschamps durant cette trêve internationale de septembre.