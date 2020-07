Le Havre-PSG, alerte au marché noir !

Dans : PSG.

Le club du Havre alerte ceux qui seraient tentés d'acheter des billets au marché noir pour la rencontre amicale face au PSG.

Dimanche 12 juillet, Le Havre recevra le Paris Saint-Germain en match amical dans son stade et les 4.500 billets mis en vente se sont arrachés rapidement malgré un prix musclé, preuve que Neymar et Mbappé attirent toujours la grande foule. Covid19 oblige, le club doyen ne pourra pas accueillir la totalité de ceux qui voulaient assister à la première sortie du PSG, ce que certains petits malins ont vite compris. Ainsi, des places sont apparues sur le marché noir, avec comme subtilité que pour cette rencontre HAC-PSG, seuls des billets virtuels ont été vendus. Autrement dit, chaque spectateur devra venir avec un code barre qui correspond à sa place...mais ce qui veut aussi dire que n'importe qui peut vendre son e-ticket plusieurs fois.

Et le club haut-normand a tenu à prévenir ceux qui seraient tentés d'acheter ainsi une place qu'il y avait un gros risque de se faire arnaquer. « Le HAC met en garde les personnes qui seraient tentées d’acheter des billets HAC-PSG sur un second marché. Seuls des e-billets ont été commercialisés pour cette rencontre. Les e-billets sont imprimables mais seul le premier exemplaire qui sera scanné à l’entrée du Stade Océane sera considéré comme billet valable. Les autres exemplaires ne permettront pas d’accéder à l’enceinte. Il est donc fortement recommandé de ne pas acheter de billets à des particuliers. Le club rappelle que la revente de billet est parfaitement encadrée et que les revendeurs illégaux encourent des sanctions pénales », préviennent les dirigeants havrais.