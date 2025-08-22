Le groupe du PSG face à Angers, Kvaratskhelia absent ‍!

Dans : PSG.

Par Quentin Mallet

Le Paris Saint-Germain vient de dévoiler son groupe de 21 joueurs convoqués par Luis Enrique pour affronter le SCO d'Angers. Pour la première de la saison au Parc des Princes après dix matchs consécutifs disputés loin de ses terres, le PSG devra faire sans Khvicha Kvaratskhelia, grand absent de la liste. Une absence qui surprend car aucune information n'était tombée jusqu'à présent à propos d'un éventuel forfait du Géorgien ce vendredi 22 août. Selon les informations de Fabrice Hawkins, journaliste RMC Sport, il ne s'agirait que d'une simple gêne musculaire. À noter la présence de João Neves, de retour de suspension, ainsi que celle du néo-professionnel Noham Kamara.