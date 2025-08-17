Le groupe du PSG à Nantes avec Zabarnyi (off.)

Dans : PSG.

Par Mehdi Lunay

Le Paris Saint-Germain a dévoilé la liste des 20 joueurs retenus pour le déplacement à Nantes ce dimanche soir pour le début du championnat. Le défenseur ukrainien Illya Zabarnyi est convoqué pour la première fois, moins d'une semaine après son arrivée. Par contre, Joao Neves est absent pour purger son deuxième match de suspension après son carton rouge en finale du Mondial des clubs. Pas non plus de Kimpembe (malade) et de Senny Mayulu (en phase de reprise).