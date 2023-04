Le gouvernement remercie Galtier pour sa vanne pourrie

Dans : PSG.

Par Adrien Barbet

Plusieurs mois après la polémique liée aux moyens de transport utilisés par le PSG et la phrase de Christophe Galtier sur les déplacements en char à voile, le ministre des Transports étudie plus sérieusement la question.

Alors qu'il ne reste plus que 6 matchs avant la fin du championnat pour le PSG, la direction est déjà focus sur la saison prochaine avec l'objectif de faire mieux sur la scène européenne. Paris prépare un mercato XXL avec des arrivées dans plusieurs secteurs de jeu ainsi que des départs comme ceux de Lionel Messi ou Sergio Ramos. Le PSG pourrait également connaître un changement majeur avec ses déplacements. Il y a quelques mois, suite à un match contre le FC Nantes en Ligue 1, Christophe Galtier avait ironisé sur les déplacements du club de la capitale, qui favorise très souvent l'avion, à la place du train.

Avant d'éclater de rire en compagnie de Kylian Mbappé, l'entraineur parisien avait ainsi déclaré en conférence de presse qu'il envisageait d'effectuer des déplacements en char à voile afin de minimiser les émissions de carbone. Clément Baune, le ministre des Transports, a évoqué avec sérieux, la possibilité que le PSG utilise le train pour ses voyages la saison prochaine. Reconnaissant que la sortie médiatisée de Christophe Galtier avait aussi permis d'évoquer ce sujet plus en profondeur.

Le PSG en train, ce n'est pas pour demain

« La polémique a eu cette vertu d’accélérer le travail. Elle a obligé tout le monde à faire un effort. Moi, j’ai demandé à la SNCF de répondre aux règles, aux contraintes particulières d’une équipe de Ligue 1 avec beaucoup de joueurs très connus. Il y a des fédérations, d’autres clubs qui font déjà l’effort de voyager en train. J’ai demandé à la SNCF de faire preuve de créativité, de flexibilité, de discuter avec les clubs. L’objectif, c’est la saison prochaine pour être clair parce qu’il y a du boulot. L’idée, et je suis optimiste là-dessus, c’est qu’on puisse avoir dès la fin de la saison les solutions pour la prochaine saison qui reprend au mois d’août » a déclaré Clément Baune à l'occasion d'un entretien avec Canal plus. Il est donc possible qu'à partir de la saison prochaine, le PSG utilise le train pour ses déplacements à courte distance. Un voeu déjà formulé par le passé et qui semble totalement vain, tant les horaires de train sont incompatibles avec la plupart des matchs de football, et que privatiser un train pour une équipe serait un vrai gouffre financier.