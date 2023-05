Le foot féminin, Al-Khelaifi aime ça mais de loin

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Ce dimanche, le PSG reçoit l'OL au Parc des Princes dans ce qui n'est pas loin d'être une finale du championnat de France féminin. Mais Nasser Al-Khelaifi sera avec l'équipe masculine à Auxerre.

Ils seront 20.000 supporters du PSG, dont des membres du Collectif Ultras Paris, à assister ce dimanche à partir de 21 heures au sommet tant attendu de la D1 féminine entre Paris et Lyon. Si l’OL compte trois points d’avance sur le club de la capitale, une victoire des footballeuses parisiennes leur permettrait de passer en tête du championnat grâce à un succès (0-1) au Groupama Stadium lors du match aller. L’enjeu sera donc énorme pour ce match diffusé sur Canal+, une rencontre à laquelle n’assistera pas Nasser Al-Khelaifi, qui sera au stade de l’Abbé-Deschamps avec Christophe Galtier et son équipe. Et le week-end dernier, le président qatari du Paris Saint-Germain n’était pas non plus à Orléans où se jouait la finale de la Coupe de France gagnée par l’OL face au PSG (2-1). Dans Le Parisien, le patron de l’équipe féminine dément un éventuel désintérêt du président qatari du PSG.

Le PSG mise sur le foot féminin

Le président Nasser al-Khelaïfi attentif à toutes les équipes du Paris Saint-Germain dans la course aux titres de cette fin de saison et présent à l'entraînement de nos Parisiennes cet après-midi.



🎟 #PSGOL ➡️ https://t.co/TvI5sdeEcY pic.twitter.com/yDA0wiO4p3 — PSG Féminines (@PSG_Feminines) May 20, 2023

Pour Angelo Castellazzi, directeur sportif de la section féminine du Paris Saint-Germain, Nasser Al-Khelaifi apprécie son équipe, mais il n’a juste pas assez de temps pour tout faire, même si cette semaine, il a suivi le dernier entraînement avant le match contre Lyon. « Je peux vous dire que la section féminine est toujours une priorité pour lui. On a notamment discuté de la mise en place du centre de formation, un point important pour notre développement. Quand le président met en place un staff, il pense que ce staff est là pour effectuer le travail. Sa présence se fait dans un certain contexte. Lors de la finale, le PSG était représenté par moi et par Sabrina (Ndlr : Sabrina Delannoy est l’adjointe d’Angelo Castellazzi). Il a beaucoup de choses à faire, des obligations qui ne lui permettent pas d’être présent à tous les matchs », justifie le responsable de l’équipe féminine parisienne, qui précise que le Paris Saint-Germain n’a pas du tout l’intention de réduire ses investissements dans cette section. C’est déjà ça.