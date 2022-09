Le flop du début de saison au PSG est déjà tout trouvé

Dans : PSG.

Par Mehdi Lunay

Le début de saison très impressionnant du PSG ne doit pas faire oublier les petites faiblesses aperçues sur les rencontres. Parmi celles-ci, l'impact de Renato Sanches qui n'est pas à la hauteur des espérances.

Tout roule comme sur des roulettes pour le PSG en ce début de saison. Sur des roulettes, le PSG roule surtout sur ses adversaires depuis la reprise. En six matches de Ligue 1, les Parisiens ont déjà inscrit 24 buts ! Une moyenne impressionnante de quatre réalisations par rencontre pour une équipe au style retrouvé depuis l'arrivée de Christophe Galtier. Au vu des performances individuelles de chacun et notamment des stars de l'effectif, on se dit qu'il sera difficile pour tous de se faire une place. Les recrues donnent aussi satisfaction à l'exception peut-être d'une seule, l'ancien lillois Renato Sanches.

Sanches, ou le spectre de l'irrégularité lilloise au PSG

Malgré des débuts en fanfare avec un but marqué dès son entrée en jeu face à Montpellier, le milieu portugais ne convainc pas encore les observateurs voire les supporters parisiens. Le joueur, voulu par Christophe Galtier et choyé par Luis Campos, ne montre pas encore le niveau attendu par un club aux ambitions élevées comme le PSG. Ses entrées manquent de tranchant, à l'image de ce samedi soir à Nantes malgré le succès 3-0 des siens.

Encore un match du PSG où les frustrations ne manquent pas malgré une victoire nette. Sans parler des difficultés récurrentes de Renato Sanches. — Jean-Baptiste Guégan (@jbguegan) September 3, 2022

Le verdict a été sans appel ce dimanche dans le journal L'Equipe. Renato Sanches n'a récolté que la note de 4 pour sa prestation, débutée à la 33e minute en remplacement de Vitinha. Les « trop nombreuses erreurs » du Portugais ne sont pas pardonnées par le quotidien sportif qui n’a pas apprécié son entrée en jeu poussive. Un jugement dans la continuité du précédent face à Monaco, une semaine avant. Pour sa première titularisation de la saison, il avait pris un 3/10 dans les colonnes du journal. Des faibles notes symboliques d'un niveau pas à la hauteur et d'une irrégularité aussi qui rappelle ses heures lilloises. Le Portugais était souvent critiqué pour ne briller que par intermittence avec le LOSC. Néanmoins, à Paris, cela ne sera pas possible très longtemps au risque de goûter au banc de touche sur le long terme.