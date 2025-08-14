Le dossier Rodrigo Mora rebondit, le PSG en larmes

Dans : PSG.

Par Mehdi Lunay

A 18 ans, Rodrigo Mora est déjà un pion essentiel du FC Porto. Le jeune milieu offensif portugais est très convoité au mercato. C'était le cas du PSG qui n'a pas fait céder son club portugais. C'est désormais au tour du Real Madrid de tenter sa chance.

Dans une équipe du FC Porto fort décevante, il a été la révélation de la précédente saison. Rodrigo Mora a réalisé un exercice très complet avec 11 buts et 4 passes décisives toutes compétitions confondues. Un bilan exceptionnel pour un jeune de 18 ans. Cela lui a ouvert les portes de la sélection portugaise pour le Final Four de la Ligue des Nations. Surtout, cela a provoqué un énorme engouement chez les grosses écuries européennes. Poussé par Luis Campos, le Paris Saint-Germain avait fait de Mora sa priorité dès le début du mercato estival. Cependant, Porto a dissuadé les Parisiens avec des exigences financières trop élevées.

Le Real Madrid fonce sur Rodrigo Mora

Parti pour finalement rester dans son club, Rodrigo Mora a raté le premier match de championnat le week-end dernier. De quoi annoncer un transfert de dernière minute pour lui ? Selon le média espagnol Fichajes, l'heureux élu pourrait être le Real Madrid. Xabi Alonso craque pour le joueur de 18 ans et les Merengue essayeront d'obtenir son transfert en cas de vente de Rodrygo. Le Brésilien est dans le viseur de Manchester City en ce moment.

𝐌𝐀𝐃𝐄 𝐈𝐍 𝐏𝐎𝐑𝐓𝐔𝐆𝐀𝐋! 🇵🇹 João Neves e Rodrigo Mora estão nomeados para o #KopaTrophy! 🏆 #FazHistória pic.twitter.com/nW8He9yy6n — Portugal (@selecaoportugal) August 7, 2025

Même si Rodrigo Mora évolue surtout comme meneur de jeu, il a montré un niveau très satisfaisant sur l'aile droite avec Porto et peut donc prendre la place de Rodrygo dans le onze madrilène. Reste à convaincre le club portugais sur le plan financier. Le Real Madrid pense faire mieux que le PSG avec une offre irrefusable, facilitée par l'argent récolté dans la vente de Rodrygo à Manchester City. Un jeu de billard à deux bandes qui demande une mise en action rapide des Citizens alors que le mercato s'achève dans deux semaines seulement.