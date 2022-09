Le Celta ne laissera pas le PSG monopoliser Luis Campos

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

Finalement déçu de son recrutement pour le Paris Saint-Germain, Luis Campos s’est démené jusque dans les derniers instants du mercato. Cette activité ne l’a pourtant pas empêché de tenir son rôle au Celta Vigo.

Luis Campos n’a pas chômé pendant le mercato estival. Chargé de mener une révolution au Paris Saint-Germain, le conseiller sportif du président Nasser Al-Khelaïfi a pris les commandes du recrutement avec de grandes ambitions. Tous ses objectifs n’ont pas été atteints, mais le Portugais s’est démené jusqu’au bout, le tout en tenant son deuxième rôle de directeur sportif au Celta Vigo. Résultat, le patron espagnol Carlos Mouriño se dit satisfait de son travail.

🎙️ #EntrevistAS

« Je pense que la première expérience de Luis Campos avec nous a été bonne, a validé le président du Celta interrogé par le quotidien As. Peut-être qu'il y a eu un moment où nous étions un peu surchargés parce qu'il est arrivé dans une période difficile pour le Celta, avec beaucoup de changements. Et il est aussi arrivé dans un moment difficile au PSG avec de nombreux changements. Il a maintenant un beau projet à développer avec nous. Il a désormais plus de temps pour planifier et il peut nous aider à recruter ces jeunes joueurs, peu importe d'où ils viennent, qui amélioreront l'équipe. »

Dans cet entretien, Carlos Mouriño a également évoqué le contrat de Luis Campos et le temps consacré par le Portugais avec le Paris Saint-Germain. « Il a une facture à la saison, comme un entraîneur. Il n'y a pas d'autres factures ni de commissions, a clarifié le dirigeant. Est-ce qu'il lui reste du temps pour le Celta en plus du PSG ? Je pense que oui. Son travail a été très compliqué ces trois derniers mois parce qu'il est très difficile de construire deux équipes en si peu de temps. Mais je pense qu'il pourra mieux planifier maintenant. »

La stratégie de Campos

« Il dit toujours qu'il n'est pas un directeur sportif, mais plutôt un architecte. Il dit que pour assembler son puzzle, il a besoin d'entrer dans le cœur du club, savoir comment pensent les supporters, quel style de jeu ils aiment, ce que veut l'entraîneur... Il se renseigne sur tout et ensuite il construit. Il n'a pas eu cette expérience la saison dernière mais maintenant il a toute une année pour planifier. Il peut faire du bon travail », a annoncé le président du Celta Vigo, prêt à accepter la double casquette de son DS à condition qu'il respecte ses engagements.