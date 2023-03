Le Bayern recrute Tuchel et pense fort au PSG

Dans : PSG.

Par Adrien Barbet

Alors que le Bayern Munich vient d'éliminer le PSG en Ligue des Champions, la direction bavaroise s'est séparée de Julian Nagelsmann pour faire venir Thomas Tuchel. Oliver Kahn en a profité pour couvrir de louanges le nouveau coach du Bayern et de critiquer la gestion du PSG.

Entraîner le PSG n'est pas du tout repos. Mauricio Pochettino, Unai Emery, Thomas Tuchel et désormais Christophe Galtier peuvent en témoigner. Mais visiblement, c'est également compliqué au Bayern Munich puisque malgré une qualification en quart de finale de la Ligue des Champions, l'équipe allemande s'est séparée de Julian Nagelsmann. Actuellement deuxième de la Bundesliga, à un point du Borussia Dortmund et encore en lice en coupe d'Allemagne, le Bayern Munich peut toujours réaliser le triplé. Ce sera désormais la tâche de Thomas Tuchel qui après un passage remarqué à Chelsea, retourne en Allemagne. Lors de sa présentation au Bayern Munich, Oliver Kahn s'est félicité de l'arrivée du technicien allemand et a vivement critiqué le PSG.

Entraîner le PSG, ce n'est pas très facile

« Vous n'avez pas besoin de discuter de ses qualités, elles sont impressionnantes. Sa carrière en témoigne également. Il n'est pas facile de diriger une équipe comme le PSG. Il les a menés en finale de la Ligue des champions. À Chelsea aussi, il a travaillé avec beaucoup de succès dès le premier jour. C'est un CV impressionnant. Il y a toujours un développement personnel derrière cela. C'est pourquoi nous sommes très heureux que Thomas Tuchel soit maintenant notre entraîneur » a déclaré l'ancien gardien de but historique du Bayern Munich et désormais président du club bavarois. Oliver Kahn estime qu'entraîner le PSG est très compliqué pour un coach et que malgré cette pression, Thomas Tuchel a réalisé de très bonnes choses avec le club de la capitale. Au point que certains supporters regrettent l'Allemand vues comment les choses se sont dégradées depuis. Visiblement, le Bayern le sait bien et a donc profité de l'arrivée de Tuchel pour remuer un peu le couteau dans la plaie.