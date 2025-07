Le Bayern oublie Barcola avec une star de Liverpool

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Le Bayern Munich veut faire partie des équipes qui peuvent remporter la Ligue des champions la saison prochaine. Les champions d'Allemagne veulent se donner les moyens d'y parvenir en signant des grands joueurs cet été.

Le Bayern Munich est toujours une équipe à suivre en Europe. Les Bavarois ont remis la main sur la Bundesliga mais semblent encore loin de pouvoir remporter de nouveau la Ligue des champions. La direction du club allemand veut changer la dynamique et cela passera notamment par des nouveaux renforts recrutés cet été lors du marché des transferts. Parmi les priorités du Bayern Munich : Bradley Barcola. Problème, le PSG n'est pas vendeur du tout et le champion d'Europe ne veut pas quitter le club de la capitale française. Résultat, les Munichois vont devoir changer leur fusil d'épaule. Et ils se peut qu'ils trouvent leur bonheur en Angleterre du côté de Liverpool.

Luis Diaz, le Bayern veut tenter le coup cet été

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Luis Fernando Diaz Marulanda (@luisdiaz19_)

Selon les informations de Florian Plettenberg, le Bayern Munich aimerait en effet s'attacher les services de Luis Diaz. Les Reds ne sont pas contre se séparer du Colombien mais cela se ferait avec un prix élevé. Pour se séparer de Diaz, les champions d'Angleterre espèrent recevoir un joli chèque compris entre 80 et 85 millions d'euros. Les Bavarois pourraient être tentés d'aligner une telle somme car un espoir est permis dans ce dossier. A 28 ans, Luis Diaz est un des meilleurs joueurs d'Europe à son poste. Il pourrait être le remplaçant parfait de Leroy Sané. Une arrivée de Luis Diaz en Allemagne aurait en plus de quoi rassurer un peu le PSG, qui n'aurait pas à gérer d'approches prochaines des Munichois pour Bradley Barcola. Et c'est déjà ça à prendre au vu des équipes potentiellement intéressées par l'ancien de l'OL.