Le Barça supplie le PSG, Nasser Al-Khelaïfi rigole

Par Guillaume Conte

En grande difficulté après avoir acheté Ferran Torres sans pouvoir le faire jouer, le FC Barcelone s'est tourné vers le PSG. La réponse a été brutale.

Au FC Barcelone, si la gestion de Josep Maria Bartomeu, tant sportive, économique que politique, a été pointée du doigt à la fin de son mandat, celle de Joan Laporta peut déjà étonner. Le fait d’avoir perdu Lionel Messi sans faire trop d’efforts a surpris tout le monde, et la gestion du club ces derniers mois ou même ces derniers jours, interpelle. Après avoir viré Ronald Koeman pour prendre Xavi, le nouveau président a décidé de donner les moyens à l’entraineur espagnol. Il a fait signer Ferran Torres pour 55 millions d’euros, a promis Alvaro Morata et a souligné que Erling Haaland était ciblé pour cet été. Pas mal pour un club en crise financière et avec plus d’un milliard de dettes. Mais le problème, c’est que les comptes ne tournent pas rond, et que la Liga continue de demander des efforts financiers au Barça pour pouvoir enregistrer l’arrivée de Ferran Torres.

Le club catalan l’a annoncé à la surprise générale ce week-end, Ferran Torres ne pourra pas jouer prochainement, car l’équilibre budgétaire n’est pas respecté. Et le départ de Coutinho pour Aston Villa en prêt n’est pas suffisant. Il faut un autre départ d’un joueur majeur pour permettre de compter sur la recrue espagnole. Résultat, c’est la panique au FC Barcelone, et le club s’est tourné vers le PSG pour savoir s’il voulait acheter Ousmande Dembélé dès cet hiver. Cela permettrait de libérer un gros salaire, et de récupérer une somme d’argent de plusieurs dizaines de millions d’euros pour un joueur qui sera libre, et donc gratuit, en juin.

Aucune pitié pour le Barça

La réponse du PSG a été limpide selon Don Balon. Nasser Al-Khelaïfi, pour qui l’argent n’est pas vraiment un problème quand il s’agit de recruter une star du football, a bien l’intention d’attendre le mois de juin pour tenter sa chance avec l’ailier français. Alimenter financièrement le FC Barcelone, et prendre le risque d’ajouter une star offensive à sa panoplie n’est pas dans les plans du président du Paris SG, qui n’a pas non plus spécialement envie de faire des efforts pour aider financièrement le club catalan. Le PSG préfère ainsi attendre de savoir aussi ce que fera Kylian Mbappé, pour ensuite aller chercher Ousmane Dembélé sans débourser un centime. Au Barça de se débrouiller pour trouver une solution à ses problèmes économiques. Cela ne devrait pas tarder, tant avoir recruté Ferran Torres pour 55 ME sans pouvoir le faire jouer fait mauvais genre en Catalogne. Ce n'est en tout cas pas la préoccupation du PSG et de son président Nasser Al-Khelaïfi.