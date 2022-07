Le Barça rêve d'un joueur du PSG, ce n'est pas Messi

Dans : PSG.

Le FC Barcelone a visiblement décidé de tout changer, et pense à Keylor Navas si jamais Marc-André Ter Stegen devait partir pour libérer de la masse salariale.

Très actif cet été, le FC Barcelone a aussi besoin de départs majeurs pour encaisser de l’argent frais. Frenkie De Jong est poussé vers la sortie, mais le milieu de terrain néerlandais a bien fait comprendre qu’il n’avait pas l’intention de partir, et surtout pas pour rejoindre Manchester United qui ne disputera pas la Ligue des Champions. Résultat, Joan Laporta regarde si d’autres solutions sont possibles dans son effectif, et le président catalan a jeté un oeil du côté de Marc-André Ter Stegen. Titulaire immuable du Barça, l’Allemand ne fait pourtant pas toujours l’unanimité, sachant qu’il a eu du mal à conserver son niveau impressionnant de ses premières années barcelonaises. Problème, non seulement il ne sera pas évident de vendre un gardien avec un tel contrat, mais en plus le FC Barcelone n’a pas vraiment de plan B dans son effectif.

Navas, du Real au Barça ?

C’est à ce moment que, selon le journal catalan El Nacional, les blaugrana se sont tournés vers le Paris SG. En effet, parmi les solutions envisagées, il y a la possibilité de faire venir Keylor Navas. Le montant du transfert serait raisonnable et le salaire du Costaricien n’a rien à voir avec celui de Ter Stegen, ce qui pourrait aider le Barça à valider ses récentes recrues notamment. Navas, qui pensait au début de l’été accepter d’avoir un temps de jeu réduit au PSG, est en train de prendre conscience qu’il ne sera qu’une doublure de Gianluigi Donnarumma cette saison, et il risque de trouver le temps long. Il s’est donc renseigné sur un éventuel départ, et s’est rapproché de Naples récemment. L’idée d’être titulaire au Barça, lui l’ancien du Real Madrid, pourrait néanmoins le séduire, si jamais les pièces du puzzle devaient s’aligner. Pour le moment, c’est encore très lointain, sachant que Ter Stegen n’est pas parti, et que le club catalan envisage aussi de se faire prêter Kepa en provenance de Chelsea pour s’offrir un gardien à bas prix.