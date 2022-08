Le Barça puis le PSG, Lionel Messi est vexé

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Lionel Messi est annoncé comme ultra-motivé à l'idée de débuter la Ligue des Champions. Les échecs des dernières saisons, avec le Barça puis le PSG, ont atteint son moral.

La Ligue des Champions est une obsession pour le Paris Saint-Germain et cela fait plus de 10 ans que cela dure. Avec des moyens financiers colossaux, le club français continue de décevoir à ce niveau, même s’il n’est pas passé loin de la victoire suprême en 2020. Malgré les investissements, il manque toujours quelques chose à Paris pour aller au bout du rêve. L’attente parait par exemple interminable pour Nasser Al-Khelaïfi, qui court après la Coupe aux grandes oreilles depuis son arrivée en 2011. Chez les joueurs également, des légendes du club comme Marco Verratti ou Marquinhos attendent toujours de soulever la C1, sans compter Kylian Mbappé. Mais ce manque est également palpable chez Lionel Messi. En effet, en marge du tirage au sort de la Ligue des Champions, et donc du coup d’envoi véritable de cette nouvelle édition, le quotidien argentin Clarin s’est plongé dans l’état d’esprit de La Pulga.

8 ans de bug pour Lionel Messi ?

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Leo Messi (@leomessi)

Et pour le journal sud-américain, Lionel Messi masque de moins en moins son impatience à soulever ce trophée qui commence à lui échapper depuis de longues années. En effet, si les images du numéro 10 du FC Barcelone soulevant la Ligue des Champions ont fait le tour du monde, l’Argentin est en échec dans cette compétition depuis 2015 et son dernier sacre. Ensuite, le Barça a accumulé les déceptions, parfois légendaires comme face à la Roma, Liverpool ou le Bayern. Et avec le maillot du PSG sur les épaules, Lionel Messi a encore bu la tasse face au Real Madrid. Résultat, en 2023, le numéro 30 parisien compte bien s’éviter l'approche d'une décennie sans soulever la plus prestigieuse des épreuves européennes. Clarin affirme ainsi que cette longue période de disette a fini par toucher l’orgueil de Lionel Messi, qui a envie de prouver qu’il peut encore être décisif dans une équipe au sommet, et le PSG lui offre cette possibilité dans les prochains mois. En tout cas, le septuple Ballon d’Or aborde cette compétition dans un esprit « ultra motivé », même si la parenthèse de la Coupe du monde au Qatar au milieu de la saison peut aussi jouer sur son état d’esprit.