Le Barça drague Barcola, le PSG brise son rêve

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

La presse espagnole confirme que Bradley Barcola était une priorité du FC Barcelone cet été. Mais face au refus catégorique du PSG, le club catalan a finalement opté pour Marcus Rashford.

A la recherche d’un ailier de classe internationale pour permettre à Hansi Flick de mettre Lamine Yamal et Raphinha en concurrence la saison prochaine, le FC Barcelone a creusé plusieurs pistes. Nico Williams a longtemps été pressenti pour rejoindre l’armada catalane, avant finalement de prolonger à l’Athletic Bilbao. Un autre dossier a été étudié de près par le champion d’Espagne en titre, sans faire les gros titres pour autant. Le site spécialisé Carpetas Blaugranas nous apprend que les dirigeants catalans ont longuement espéré que le Paris Saint-Germain lui ouvre la porte pour un transfert de Bradley Barcola.

PSG : Liverpool n’arrive pas à oublier Barcola https://t.co/1wvlt3oIj5 — Foot01.com (@Foot01_com) July 26, 2025

Plus souvent remplaçant depuis janvier et la signature de Khvicha Kvaratskhelia, l’international français aurait pu avoir des envies d’ailleurs, ce qui aurait profité à Barcelone. Le directeur sportif Deco était prêt à envoyer le paquet avec une grosse offre pour le joueur formé à l’OL. Mais le média nous apprend que le PSG s’est montré inflexible tout au long des discussions. Comme avec le Bayern Munich, qui a aussi tâté le terrain dans ce dossier, Luis Campos et Nasser Al-Khelaïfi ont fait savoir à leurs homologues barcelonais qu’un départ de Bradley Barcola était tout simplement inenvisageable.

Le Barça a tenté le gros coup Barcola

Certes moins utilisé par Luis Enrique ces six derniers mois, l’ailier de 23 ans n’en reste pas moins un joueur capital dans la rotation, avec un profil différent des autres joueurs à son poste. Preuve que le Paris SG compte sur Barcola à l’avenir et que le joueur ne se projette pas dans un autre club, une prolongation de l’attaquant né à Lyon est imminente. Une fois le mercato terminée, les négociations devraient s’accélérer entre l’entourage de Bradley Barcola et l’état-major du PSG pour une prolongation, dont les conditions devraient être similaires à celles de Nuno Mendes, Vitinha ou encore Achraf Hakimi, avec une part de salaire fixe et une part variable… ce que Gianluigi Donnarumma a par exemple refusé.