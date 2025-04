Le banc est confortable, Gonçalo Ramos reste au PSG

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Malgré un temps de jeu en chute libre et un statut de remplaçant, Gonçalo Ramos n’a aucunement l’intention de quitter le PSG cet été.

Avec 14 buts et 5 passes décisives toutes compétitions confondues en 2024-2025, Gonçalo Ramos ne fait pas une mauvaise saison. Mais l’attaquant du Paris Saint-Germain a tout de même de quoi être frustré en raison de son temps de jeu de plus en plus réduit. Depuis le début de l’année civile, Ousmane Dembélé s’est définitivement imposé comme l’avant-centre parfait aux yeux de Luis Enrique, et le Portugais doit se contenter de miettes avec de rares titularisations en Ligue 1. Pire, il n’est quasiment plus utilisé lors des matchs de Ligue des Champions, pas même en fin de match.

A title-winning header from Gonçalo Ramos! ⚽🇵🇹 pic.twitter.com/pjIZOj5Fwh — Ligue 1 English (@Ligue1_ENG) April 28, 2024

Un statut difficile à accepter pour l’ancien buteur de Benfica, qui ne baisse pas pour autant les bras. Et pour preuve, le compte PSG Inside Actu a révélé sur X que l’international portugais (15 sélections) souhaitait rester dans la capitale française la saison prochaine. Interrogé sur l’avenir de Kang-in Lee et de Gonçalo Ramos, le compte spécialisé dans l’actualité du PSG a révélé qu’un départ de l’international sud-coréen était fort probable. Au contraire, Gonçalo Ramos n’a lui pas l’intention de partir, même si un point sera fait en fin de saison le concernant avec Luis Enrique et Luis Campos.

Gonçalo Ramos souhaite rester au PSG

Acheté près de 90 millions d’euros bonus compris par Paris il y a deux ans, le natif d’Olhao sait qu’il ne partira pas comme un titulaire dans l’esprit de son entraîneur la saison prochaine. Mais il garde cependant espoir de gratter davantage de temps de jeu, notamment en championnat, afin de continuer à progresser et pourquoi pas à terme mettre le doute dans l’esprit de Luis Enrique. De son côté, l’entraîneur parisien ne fera sans doute pas du départ de Gonçalo Ramos une priorité. Car même s’il n’en fait pas un titulaire, Luis Enrique sait que ce profil peut être utile en fin de match, notamment lorsque le PSG doit absolument marquer. L’ancien du Benfica Lisbonne a déjà prouvé que dans un rôle de joker, il pouvait être décisif, même s’il aspire à mieux à l’avenir.