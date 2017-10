LdC : Paris cartonne, Kurzawa vole la vedette à Neymar et Cavani

Dans : PSG, Ligue des Champions, Coupe d'Europe.

Fidèle à ses très bonnes habitudes, le PSG a livré un match convaincant face à Anderlecht pour s’imposer 5-0 avec un improbable triplé de Kurzawa. Paris est d’ores et déjà qualifié pour les 1/8e de finale.

Le PSG version Ligue des Champions, cela part toujours très fort en première période et la réception d’Anderlecht n’a pas échappé à la règle. Les Belges subissaient très rapidement les assauts parisiens, et l’ouverture du score était aussi logique que superbe. Bien décalé par Mbappé, Verratti enchainait un crochet avec une frappe enroulée à ras du poteau pour faire se lever le Parc des Princes (1-0, 30e). Le scénario du match ne changeait pas, et le très remuant Neymar profitait d’un corner joué à deux pour revenir vers l’entrée de la surface et effectuer une frappe imparable pour le pauvre Boeckx (2-0, 45e).

La seconde période ne laissait aucune place au suspense, mais plutôt à une énorme surprise. En effet, plutôt maladroit à son poste depuis le début de la saison, Layvin Kurzawa s’offrait un retentissant triplé. L’arrière gauche avait le mérite de bien suivre un coup-franc de Neymar sur le poteau (3-0, 56e), puis un centre au second poteau de Daniel Alves (4-0, 72e), avant de terminer le travail après une action de Di Maria (5-0, 78e). Le festival était donc total et la qualification était même en poche après la victoire du Bayern Munich sur le Celtic Glasgow.