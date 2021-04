LdC : Mbappé poussé par l'UEFA à rester au PSG ?

Dans : PSG.

Leonardo l'a reconnu samedi, le dossier de la prolongation de Kylian Mbappé prend du temps. Mais le Paris Saint-Germain pourrait être aidé par une sanction de l'UEFA contre le Real Madrid.

Il y a une semaine jour pour jour, le football apprenait le lancement de la Super Ligue, compétition regroupant 12 grands clubs européens, mais pas le Paris Saint-Germain et le Bayern Munich. Pour le PSG, cela pouvait signifier, outre une perte financière colossale, le départ de ses stars, ces dernières pouvant être tentées de disputer une compétition taillée pour elles. Autrement dit, pour Kylian Mbappé et Neymar, l’idée de ne pas disputer cette Super Ligue pouvait être impossible à envisager, et d’ailleurs il est à noter que les deux joueurs n’ont pas réagi à ces événements, contrairement à un Ander Herrera farouchement opposé à la SL. Quoi qu’il en soit, sept jours plus tard, le projet mené par Florentino Perez et Andrea Agnelli a volé en éclats, même si les patrons du Real Madrid et de la Juventus veulent encore croire que tout est possible. Mais ce dimanche, dans un entretien accordé au Mail on Sunday, le patron de l’UEFA a non seulement fait comprendre à ces dirigeants que la fête était finie, mais qu’en plus les meneurs allaient être sanctionnés plus durement que les autres. Si les clubs anglais n’échapperont pas à une punition, Aleksander Ceferin a fait savoir qu’elle sera moins lourde compte tenu de leur rapide renoncement à la Super Ligue.

Pour le Real Madrid, la Juventus et le FC Barcelone, qui s’entêtent à croire que cette Super Ligue est possible, le président de l’UEFA promet la foudre. « Pour moi, il y a trois groupes de ces 12 - les six anglais, qui sont sortis en premier, puis les trois autres (Atlético Madrid, AC Milan, Inter) et ensuite ceux qui croient encore que la terre est plate et pensent que la Super League existe encore. Et il y a une grande différence entre ceux-ci. Mais tout le monde sera tenu pour responsable. De quelle manière ? Nous verrons », a fermement prévenu Aleksander Ceferin, qui estime que le comité exécutif doit lourdement sanctionner Madrid, la Juventus et le Barça, y compris en les privant des coupes européennes. Si telle était la sanction décidée par l'instance du football européen, et il y a lieu de croire que l’UEFA ne rigolera pas, on voit mal Kylian Mbappé partir aussi vite que cela au Real Madrid. Le champion du monde français pourrait être tenté de prolonger au Paris Saint-Germain en attendant de voir l’avenir des Merengue, dont les finances ne permettent pas d’envisager sereinement une saison sans Ligue des champions. Décidément, le feuilleton Mbappé, lié jusqu'en 2022 avec le PSG, n'est pas fini.