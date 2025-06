LdC ‍: Le PSG touche le pactole après sa victoire contre l'Inter

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Le PSG a remporté la première Ligue des champions de son histoire ce samedi soir à Munich après avoir balayé l'Inter 5 buts à 0. Le club de la capitale va en plus pouvoir se satisfaire du fait de toucher un sacré pactole.

Le PSG a écrit une nouvelle page de son histoire ce samedi soir en remportant la Ligue des champions. Il n'y a pas eu match avec l'Inter, dépassé dans tous les compartiments du jeu. Le club de la capitale va désormais pouvoir savourer son titre et préparer son intersaison. La direction du Paris Saint-Germain, emmenée par Luis Campos, sera notamment en charge du mercato estival. Et elle ne sera pas mécontente d'apprendre que les champions d'Europe vont toucher un petit pactole après leur titre en C1...

Le PSG se frotte les mains grâce à sa victoire contre l'Inter

Comme rapporté ces dernières heures par Le Parisien, le PSG devrait en effet toucher près de 150 millions d’euros suite à son titre en Ligue des champions. Le compte est précisément de 148,42 millions d’euros de la part de l’UEFA. Sont notamment compris 18,62 millions d’euros pour s'être qualifié dans la phase de ligue, 44,73 millions pour les droits télés et 68,5 millions grâce au parcours réalisé. A noter que fait aussi partie de cette somme, 4 millions d'euros, qui correspondent à la participation prochaine du Paris Saint-Germain à la Supercoupe d’Europe face Tottenham le 13 août prochain. De quoi voir l'avenir sereinement et imaginer un marché des transferts estival ambitieux. La première recrue parisienne pourrait notamment être Franco Mastantuono en provenance de River Plate. L'Argentin fait des nouveaux champions d'Europe sa priorité, d'autant plus après leur titre obtenu contre l'Inter Milan ce samedi soir sur la pelouse de l'Allianz Arena de Munich.