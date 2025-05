LdC ‍: Le PSG favori, seuls les ignares le pensent pour Dugarry

Dans : PSG.

Qualifié pour la grande finale de la Ligue des Champions après avoir dominé Arsenal en demies, le Paris Saint-Germain ne sera toutefois pas favori contre l’Inter Milan du côté du Munich fin mai. C’est en tout cas l’avis de Christophe Dugarry.

Le club de la capitale va une nouvelle fois s’approcher de son rêve de remporter la Ligue des Champions, la volonté première des investisseurs qataris depuis leur arrivée à Paris il y a une dizaine d’années. Mais le PSG va-t-il échouer si proche du but comme en 2020 ou devenir le deuxième club français à remporter la C1, après l’OM en 1993 ? La réponse aura lieu sur la pelouse de l’Allianz Arena de Munich le 31 mai prochain. Et pour Christophe Dugarry, l’équipe de Luis Enrique ne sera clairement pas favorite face à l’Inter Milan. Déjà parce que le club italien a plus d’expérience, mais aussi parce que les hommes de Simone Inzaghi viennent de sortir le Barça, le club qui ressemble le plus à Paris en termes de style de jeu, au terme d’une double demi-finale qui restera dans les annales. Autant dire que Paris ne devra pas aborder cette finale contre l’Inter avec trop d’assurance.

« Cette finale sera très difficile pour le PSG »

« Pour moi, le PSG n'est pas favori contre l'Inter en finale. Penser une seule seconde que tu peux être favori contre une équipe italienne, c'est ne rien connaître au football. Cette équipe a du caractère, de la qualité, une certaine façon de jouer. Tout ce que sait faire le PSG, l'Inter sait aussi le faire. Ils savent jouer en possession, ce sont des diables en jeu de transitions. Ils n’ont pas le même talent que le PSG, mais ils savent très bien faire, à leur manière. Ils savent défendre comme c’est pas possible, et certainement beaucoup mieux que le PSG. La manière dont ils jouent, ils le font extrêmement bien et personne ne sait le faire aussi bien qu’eux. Ils ont gagné le Barça, le Bayern, ils savent battre les équipes qui ressemblent au PSG. Donc ça prouve que la recette pour battre cette équipe du PSG, ils l’ont déjà. Les Italiens, s’il faut se racler les fesses par terre pendant 90 minutes avant d’aller claquer un but en contre, ils seront capables de le faire. Ils s’en fichent d’être sexy, de bien jouer, ce sont des machines depuis toujours. Les Parisiens n’auront jamais ce que les Italiens ont dans leurs têtes. Donc cette finale sera très difficile pour le PSG », a expliqué, sur RMC, Dugarry, qui se demande comment Paris va bien pouvoir se sortir du piège interiste. Mais Luis Enrique a trois semaines pour bien préparer son coup, avec une répétition générale une semaine avant à l’occasion de la finale de la Coupe de France contre Reims.