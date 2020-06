LdC : Le Final 8 à Lisbonne du 8 au 23 août, Paris n'en sait pas plus

Dans : PSG.

Le comité exécutif a pris des décisions pour la fin de la Ligue des champions 2019-2020, mais veut prendre son temps avant de finaliser la totalité de son dispositif.

Ce n’est plus réellement un scoop, mais ce mercredi l’UEFA a confirmé que la phase finale de la Ligue des champions, à partir des quarts de finale, se jouera du 8 au 23 août prochain au Portugal sur un seul match. Les quarts de finale auront lieu du 12 au 15 août, les demi-finales du 18 au 19 août, la finale le 23 août. L’instance européenne n’a pas fixé la date du tirage au sort des quarts de finale, contrairement à une rumeur qui annonçait que le date du 10 juillet avait d’ores et déjà décidée. Globalement, Aleksander Ceferin a reconnu qu’il ne voulait pas se précipiter pour certaines choses, notamment savoir si les matchs se joueront avec ou sans public, ou si les 8e de finale retour se joueront dans les stades des clubs concernés ou bien au Portugal. On a également appris qu’Istanbul, qui devait accueillir la finale de la Ligue des champions 2020 recevra cette même finale en 2021, Saint-Pétersbourg, Munich et Londres ayant accepté de décaler d’un an.

Les prochaines décisions plus précises seront prises d’ici la mi-juillet, notamment le choix des stades pour les huitièmes retour. L’Olympique Lyonnais va donc devoir attendre avant de savoir où se disputera la rencontre face à la Juventus. Pour le Paris Saint-Germain, il faudra aussi patienter pour savoir à quelle date Neymar et ses coéquipiers connaîtront leur adversaire en quart de finale de la Ligue des champions.