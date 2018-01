LdC : Dugarry lâche Zizou et mise sur le PSG !

Dans : PSG, Ligue des Champions, Coupe de France.

Au moment du tirage au sort de la Ligue des champions, Christophe Dugarry n'était pas d'un optimisme débordant pour le Paris Saint-Germain, n'étant pas loin d'annoncer d'avance l'élimination du club de la capitale face au Real Madrid de son ami Zinedine Zidane. Mais, avec quelques semaines de recul et compte tenu des performances actuels du tenant du titre en C1, Christophe Dugarry n'est pas loin de miser une grosse pièce sur le PSG.

Et au micro de RMC, le champion du monde 98 s'est expliqué. « Si je met le PSG favori ? Oui sur l’état de forme. Ce match est dans cinq semaines, c’est beaucoup et c’est pas beaucoup en même temps. Le Real Madrid montre toujours autant de difficultés, et il faut être réaliste, cela fait quatre mois que c’est compliqué. On attend une progression, un déclic, que les cadres reviennent à leur meilleur niveau, que les jeunes prennent le relais, et on ne voit rien venir du côté du Real Madrid. Pour comparer avec le Barça et Valence qui marchent fort, avec l’Atlético qu’est bien aussi, quant tu vois l’extraordinaire derby de Séville là où le Real Madrid ne progresse pas mais rajoute même certains faiblesses, notamment en défense, où c’est compliqué. Varane, mon dieu, Varane, que c’est compliqué… Varane-Nacho, ça ne fonctionne pas, Marcelo ne retrouve pas ses cannes. Il faut que Zidane et ses joueurs trouvent des solutions. C’est un peu inquiétant pour eux », a expliqué Christophe Dugarry, guère enthousiasmé par le visage actuel du Real Madrid, ce qui l’incite à avoir plus confiance pour le Paris Saint-Germain. L’avenir dira si Duga avait raison.